Ex-vrouw Dr. Dre beschuldigt hem van huiselijk geweld

Nicole Young en Dr. Dre (echte naam André Young) vechten al enkele maanden een bittere strijd uit in de rechtbank over hun scheidingsregeling. Enkele dagen geleden raakte bekend dat de producer na lang tegenstribbelen overstag was gegaan en toegezegd had om z'n ex voorlopig twee miljoen dollar (1,8 miljoen euro) per maand te betalen. Zaak gesloten zou je denken, maar er lijkt heel wat meer aan de hand te zijn dan initieel werd gedacht. Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Dre z'n ex verschillende keren mishandeld zou hebben. “Andre heeft me verbaal en emotioneel gekleineerd, zodat ik nu lijd aan posttraumatisch stresssyndroom", zegt Nicole. Zo zou hij in 2000 en 2001 een pistool tegen haar hoofd hebben gehouden, haar in 1999 in het gezicht hebben gestompt en in 2016 een deur hebben ingeschopt toen ze zich probeerde te verstoppen. “Tijdens ons huwelijk overwoog ik verschillende keren om de politie te bellen, maar toen ik dieper verstrikt raakte in een gewelddadige relatie, overheerste mijn schrik voor Andre het vertrouwen dat ik in de politie had."