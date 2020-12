Ex-vriendin Matthew Perry: “Ik was vijf maanden zwanger, en hij betaalde me om drugs voor hem te gaan halen”

CelebritiesMatthew Perry (51) mag dan tegenwoordig nuchter door het leven gaan, er was een periode dat hij niet van drugs kon afblijven. Die gewoonte werd in stand gehouden door Kayti Edwards, z'n ex-vriendin. Dat vertelt zij in een interview met The Sun.

Kayti en Matthew leerden elkaar jaren geleden kennen via haar grootvader, die ook in de filmwereld werkte. Ze begonnen een relatie, maar die hield niet echt lang stand. De twee bleven wel bevriend, ook toen Kayti haar huidige echtgenoot ontmoette en zwanger raakte.

De vrouw, die naar eigen zeggen zelf amper drinkt, hielp Matthew ook bij z'n druggebruik. Zo vertelt ze dat hij haar in 2011 vroeg om drugs voor hem te gaan halen. “Ik was vijf maanden zwanger", herinnert ze zich. “En ik haalde drugs voor hem. Hij zei dan: ‘Niemand gaat een zwangere vrouw aan de kant zetten. Maak je geen zorgen.‘” Volgens Kayti probeerde ze simpelweg om Matthew te helpen. “Als ik daar nu op terugkijk, denk ik: wat voor een vriend was ik eigenlijk? Maar ik wilde hem helpen. Hij zorgde er ook voor dat ik schuldig voelde: ‘Als je dit niet voor me haalt, dan doe ik het wel zelf.' En dan antwoordde ik: ‘Nee, nee, ik zal dat wel voor je doen.' Want ik wilde niet dat hij in de auto kroop of dat hij op straat zou ronddwalen en gezien zou worden. Onze relatie werd erg giftig. Ik kon geen nee zeggen."

‘Zoveel geld’

De acteur betaalde Kayti wel voor haar diensten. “Ik verdiende zoveel geld", geeft ze toe. “Het enige wat ik moest doen was in de auto kruipen, de drugs ophalen en ze naar hem brengen. Soms wel drie keer per dag. Soms verdiende ik zo 3.000 (2.474 euro) à 4.000 dollar (3.299 euro) per dag. Hij zei altijd tegen me: ‘Geld is geen bezwaar.' Hij had jaren geleden al op pensioen kunnen gaan en dan zou hij nog steeds een miljonair zijn. Maar ik denk dat hij het leuk vond om te werken."

Volledig scherm Matthew Perry in een mindere periode © Twitter

Kayti vertelt dan ook dat ze Perry soms drugs kwam brengen op de set van ‘Mr. Sunshine', een reeks die na één seizoen al werd gecanceld. “Ik herinner me dat ik naar Paramount ging en aan het hek zei: ‘Ik ben hier voor Matthew.' Dan reed ik door en zat hij gewoon in z'n trailer. Ik vroeg me af hoe hij zo kon werken. Want hij was geen functionerende verslaafde: je kon het aan zijn gezicht aflezen. Hij hield niemand voor de gek."

Lijm

Op een dag vond ze hem thuis met z'n handen aan z'n benen gelijmd. “Zijn assistente was in de keuken, aan het bellen", herinnert Kayti zich. “Hij zat vast op de zetel, met z'n handen vastgelijmd aan z'n benen. Met nagellakremover probeerde ik om z'n handen los te krijgen. En ik zei: ‘Wat is je assistente aan het doen?' En Perry antwoordde: ‘Oh, ze belt met de ontwenningskliniek.' ‘Dat is misschien een goed idee', dacht ik.”

Perry ging uiteindelijk drie keer naar een ontwenningskliniek: in 1997, in 2001 en in 2011. Hij probeerde wel om nuchter te blijven, maar volgens Kayti kon ze altijd zeggen wanneer hij weer zou hervallen. “Je ziet de tekenen erg duidelijk bij hem. Dan maakte hij grapjes zoals ‘Laten we wat cocaïne gaan halen! Wat denk je daarvan? Ah, het is gewoon een grapje.' Maar dan wist ik: het zit in z'n gedachten, hij denkt eraan."

Volledig scherm Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston en Courteney Cox in 'Friends' © ISOPIX

Afwezige vriendenkring

Volgens de vrouw woog z'n drugsverslaving ook zwaar op z'n omgeving. “Zijn vriendenkring wilde niets meer met hem te maken hebben", zegt ze. “Enkel en alleen omdat ze hem zo niet wilden zien. Dat was erg moeilijk. Z'n vrienden deden allemaal leuke dingen samen, en hij mocht nooit komen. Want dan vroegen ze zich af: ‘Hoe zal Matthew zich dit keer gedragen?' Het was gênant. Ik heb heel vaak gedacht: ‘Hoe kan iemand zoveel drugs nemen en toch niet sterven?' Hij nam zo’n 80 Vicodins (een zware pijnstiller, red.) per dag: dat is dodelijk."

Ondertussen is Perry er wel in geslaagd om nuchter te worden. En hij is bovendien verloofd met z'n vriendin, Molly Hurwitz. “Ik ben zo blij voor hem”, besluit Kayti.

