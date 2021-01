Ex-vriendin komt alweer met griezelig verhaal over Armie Hammer: “Hij bond mannequins vast in zijn kelder”

CelebritiesDe verhalen die de ronde doen over de Amerikaanse acteur Armie Hammer (34) worden steeds vreemder. Van fantasieën over verkrachting en kannibalisme, tot verwonding van zijn partners . Paige Lorenze (22), één van zijn exen, komt met alweer een bizar weetje over de ‘Call Me By Your Name’-acteur: “Hij gebruikte mannequins om uit te dokteren hoe hij een vrouw moest vastbinden.”

Lorenze had vorig jaar vier maanden lang een relatie met Hammer. Ze noemde die ervaring “zeer traumatisch” en beweert dat hij onder andere zijn intitialen in haar dijbeen kraste. Maar daar houdt het blijkbaar niet op. “Hij had een collectie mannequins in zijn kelder, waarop hij zijn BDSM-technieken oefende. Hij stuurde me vaak afbeeldingen van nieuwe manieren die hij had ontdekt om me vast te binden. Ik liet hier allemaal maar gebeuren. Ik ben veel jonger dan hij en wilde hem gewoon tevredenstellen.”

Volledig scherm Volgens Lorenze stuurde Armie Hammer haar deze berichten. © Instagram

“Het vreemdste was dat hij die poppen verborg in de kelder van zijn huis in Los Angeles, waar hij nog samenwoonde met zijn ex-vrouw, Elizabeth Chambers. Om eerlijk te zijn vond ik dat idee heel creepy. Welke man bindt er nu mannequins vast in zijn kelder? Zoiets had ik nog nooit gehoord.”

Bovendien merkte ze gewelddadige neigingen op bij haar ex-partner. “Hij kon heel kwaad worden op zijn hond, een Terriër genaamd Archie. Hij zei me dan: wow, als jij hier niet was geweest had ik hem gewurgd. Ik geloof niet dat hij het dier ooit écht pijn heeft gedaan, maar ik vond zijn uitbarstingen erg verontrustend.”

De advocaat van Armie ontkent de aantijgingen van Paige. “Alle interacties met deze persoon, of andere partners van hem, waren vrijwillig en waren besproken, met elkaar afgestemd en wederzijds”, aldus de advocaat tegen Us Weekly.

LEES OOK

Volledig scherm Volgens Lorenze stuurde Armie Hammer haar deze berichten. © Instagram