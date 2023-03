Ex-vriend van Paris Hilton dwong haar om sekstape te maken: “Raar en ongemakkelijk”

Celebrities“Hij zei tegen mij: ‘Als jij het niet doet, dan vind ik wel iemand anders’.” In haar biografie ‘Paris: The Memoir’, die sinds 2 maart verkrijgbaar is, vertelt Paris Hilton (42) openlijk over de sekstape die ze gemaakt heeft op 19-jarige leeftijd. Bovendien zou haar ex-vriend Rick Salomon haar gedwongen hebben om de video op te nemen. “Ik wilde mezelf aan hem bewijzen.”

“Hij zei tegen me dat hij zo’n dingen al eerder gedaan had met andere vrouwen, maar voor mij voelde het raar en ongemakkelijk aan”, schrijft de hotelerfgename nu in haar boek. “Ik zei hem: ‘Ik kan het niet. Het is raar en ongemakkelijk.”

KIJK. Paris Hilton in isoleercel tijdens protest tegen misbruik.

Al liet Hilton zich destijds alsnog overtuigen door haar veel oudere vriend. “Hij zei tegen mij: ‘Als jij het niet doet, dan vind ik wel iemand anders’.” Ze vervolgt: “Gedumpt worden door een volwassen man omdat ik een dom kind was dat niet wist hoe ze volwassen spelletjes moest spelen… Voor mij voelde het aan als mijn ergste nachtmerrie.”

Beschaamd

Verder geeft Paris Hilton in haar memoires ook toe dat ze niet nuchter was toen ze de sekstape opnam. De hotelerfgename had alcohol gedronken om zich wat losser te voelen. Daarnaast nam ze ook Quaaludes (een slaapmiddel dat nu niet meer verkrijgbaar is omdat het te vaak gebruikt werd als partydrug, red.) “Ik wilde mezelf aan hem bewijzen, dus ik drogeerde me en ik deed het”

Salomon, die dertien jaar ouder is dan Hilton, maakte de hotelerfgename destijds ook wijs dat hij de tape aan niemand anders zou laten zien. In 2004, vijf jaar nadat de twee de video opgenomen hadden, liet hij Paris echter weten dat hij van plan was om de sekstape te verkopen. “Hij vertelde mij dat de tape zijn eigendom was en dat het zijn goed recht was om deze te verkopen.” Ze vervolgt: “Ik was beschaamd en voelde mij verloren.”

KIJK. Paris Hilton getuigt over seksueel misbruik op school.

De release van de tape had wel niet alleen een grote invloed op Paris zelf, maar ook op haar ouders. “Mijn moeder is in elkaar gestort”, weet de hotelerfgename nog goed. “Ze lag de hele tijd in bed.” Paris’ vader reageerde dan weer totaal anders. “Hij was woedend en zijn gezicht zag knalrood. Hij belde iedereen op in de hoop om zo de schade te kunnen beperken.”

Seksueel misbruik

Eind februari liet de hotelerfgename zich al van haar meest openhartige kant zien. In een interview met ‘Glamour UK’ vertelde Paris al openlijk over enkele pijnlijke herinneringen uit haar verleden. Voor het eerst biechtte ze op dat ze zo'n twintig jaar geleden besliste om een zwangerschap “waar ze nog niet klaar voor was” te beëindigen.

Hilton gaf verder ook nog dat ze seksueel misbruikt is door een oudere man. Zo ontmoette ze enkele oudere jongens in een winkelcentrum, die haar en haar vriendinnen erna bij hun thuis uitnodigden. “We dronken er wat wijntjes. Ik had amper één of twee slokjes op en ik voelde me meteen duizelig en wazig. Ik weet niet wat de jongens erin stopten, maar ik neem aan dat het een soort slaappil was.” Waarna er zich vreselijke taferelen afspeelden. “Hij zat bovenop me en bedekte mijn mond terwijl hij fluisterde: ‘Je bent aan het dromen’.”

LEES OOK: