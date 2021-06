Ex-vriend van Britney Spears getuigt: “Ze wil doodgraag nog een dochter”

CelebritiesEerder deze week vertelde Britney Spears (39) tijdens haar getuigenis in de rechtbank dat ze graag nog meer kinderen willen. Alleen laat de curatele, waar de zangeres al sinds 2008 onder staat, dat niet toe. “Ik mag niet eens mijn spiraaltje laten verwijderen”, aldus Spears in haar statement. Dat de popster inderdaad opnieuw moeder wil worden, laat nu ook een ex-vriendje van haar weten in een interview met The Post.

De man in kwestie, die alleen anoniem wilde getuigen, vertelde onder meer dat hij ontzettend kwaad was toen hij hoorde dat de advocaat van Britney, Samuel D. Ingham III, zei dat de zangeres nog nooit gevraagd had om de bewindvoering van haar vader te beëindigen. “Op een gegeven moment vroeg ze vier tot vijf keer per week om een einde te maken aan het curatorschap.”

Het ex-vriendje van de zangeres, die ongeveer twee jaar een relatie met haar had, zei ook dat de curatele van haar vader haar leven overschaduwde. “Ze wil doodgraag nog een dochter. Dat was in al die jaren nog haar enige wens, maar die kans hebben ze haar ontnomen. In de plaats kreeg ze te horen dat ze moest optreden in Las Vegas.”

Van kwaad naar erger

Volgens haar voormalige partner is de bewindvoering van haar vader in de afgelopen jaren duidelijk nog erger geworden. Toen hij een relatie had met de zangeres mocht hij haar ophalen met zijn auto en mocht Spears nog haar eigen telefoon gebruiken. Nog iets wat Britney ontnomen is ondertussen, want tijdens haar getuigenis vertelde ze dat haar huidige vriend, Sam Asghari, haar niet mag oppikken met zijn auto.

In zijn interview met The Post legt de man ook uit waarom Britney al die jaren gezwegen heeft. “Ze vreesde dat ze haar kinderen niet meer mocht zien als ze begon te protesteren.” Daarnaast werd ze ook continu in de gaten gehouden door haar assistenten. Deze laatste gingen op hun beurt hun zegje doen bij Jamie Spears, de vader van de zangeres, wanneer ze ook maar iets van zich liet horen. En ook de vriendjes van Britney werden ‘gestraft’ wanneer ze zich bemoeiden met de bewindvoering van papa Spears. “Het was allemaal één grote psychologische mindf*ck.”

