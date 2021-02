Ex van Travis Barker haalt uit naar zijn nieuwe relatie met Kourtney Kardashian

Vorige week werd het duidelijk dat Shanna Moakler de nieuwe relatie van haar ex Travis Barker niet goedkeurt. Zo likete ze op sociale media een niet zo vriendelijk bericht over Kourtney Kardashian. Later ontkende ze dat ze kwade bedoelingen had, maar ondertussen heeft Moakler opnieuw uitgehaald naar het kersverse koppel.

Zo deelde ze nog een opvallende quote op haar Instagram Story. “Stop met over je leven te klagen. Er zijn momenteel mensen die je ex aan het daten zijn.” Kourtney gaf de ex van Travis niet veel later een koekje van eigen deeg. Via het Instagramaccount van haar lifestylemerk Poosh deelde de realityster volgende - niet zo subtiele - boodschap. “Meerdere keren per dag of zelfs per uur controleren we onze ex-partners en hun nieuwe geliefden, vrienden, kennissen en ga zo maar verder. Het is niet gezond en het helpt ons niet om ons eigen leven verder te zetten.”