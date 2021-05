Ex van overleden ‘Glee’-actrice deelt pakkend eerbetoon op sociale media

De twee werden een eerste keer een koppel in 2010, maar besloten algauw om een punt te zetten achter hun relatie. Naya onthulde later dat ze na de breuk een abortus had ondergaan. Daar koos ze voor omdat haar carrière toen in de lift zat dankzij de musical-serie ‘Glee’ en het dus niet het goede moment was voor een baby. Enkele jaren later liepen Naya en Ryan elkaar opnieuw tegen het lijf. Ze besloten om in Mexico in het huwelijksbootje te stappen. Niet lang daarna werd hun zoontje Josey geboren, al bleek zijn komst niet voldoende om het huwelijk te laten standhouden. In 2018 ging het koppel opnieuw uit elkaar. De twee bleven omwille van hun zoontje wel vriendschappelijk met elkaar omgaan.