Ex van Kim Kardashian maakte niet één, maar drie sekstapes met de realityster: “Al die valse tranen”

CelebritiesIs het uitlekken van Kim Kardashians (41) sekstape opgezet spel? Ray J (41), de man die de tape in kwestie gemaakt heeft met de realityster, beweert alvast van wel. De Amerikaanse rapper doet er ondertussen ook alles aan om zijn gelijk te halen. In een video op zijn Instagram-account haalt de man uit naar de Kardashians. “Wat jullie mij proberen aan te doen, is gewoon onmenselijk.”

De Amerikaanse zanger Ray J is van plan om zijn naam te zuiveren. De rapper zou in 2007 een sekstape met de realityster gelekt hebben aan de media. Ondertussen beweert hij echter dat het hele gebeuren opgezet spel was. Volgens hem was het lekken van de sekstape zelfs afgesproken met Kris Jenner, de moeder van Kim. “Je solt met de verkeerde”, klinkt het nu in een maar liefst 44 minuten durende video op Instagram.

Leugendetector

“Het kan mij niet schelen hoelang geleden het al is. Wat jullie mij proberen aan te doen, is bijna onmenselijk en ook gewoon vuil. Dit is verkeerd. Jullie denken echt dat jullie overal mee kunnen wegkomen”, klinkt het verder. De rapper heeft zich in mei van dit jaar al eens uitgesproken over zijn sekstape met de realityster, maar zijn bericht op Instagram komt als een reactie op Kris Jenners verschijning in ‘The Late Late Show’ met James Corden.

Bekijk ook: Kris Jenner ontkent dat ze de sekstape van haar dochter Kim gelekt heeft.

In de show moest Kris Jenner tijdens een leugendetectortest een reeks vragen beantwoorden. Daarbij kreeg de mater familias van de Kardashians ook een vraag over de beruchte sekstape van Kim Kardashian en Ray J. Jenner beweerde vlakaf dat ze de tape niet met opzet naar buiten gebracht heeft. John Grogan, de man die de test afnam, bevestigde op basis van de metingen dat ze de waarheid sprak.

“John Grogan is fake”, zegt Ray J nu. “Ze doen alsof ik een leugenaar ben. Het ergste van allemaal is nog dat het productiebedrijf achter de show hen geholpen heeft.”

Screenshots als bewijs

Om zijn versie van de feiten te staven, deelde Ray J screenshots van zijn gesprekken met Kim Kardashian. “Je weet wat we gedaan hebben. Het was Kris’ idee om de tape naar buiten te brengen. Ik heb gewoon mijn toestemming gegeven. Nu doe je alsof ik de tapes gelekt hebt zonder jouw toestemming. Al die valse tranen. Je fans denken dat je eerlijk en oprecht bent, maar eigenlijk is het allemaal fake.”

Bekijk ook: ex-vriend van Kim Kardashian haalt uit naar de realityster op Instagram.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Ray J (@rayj) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In zijn video op Instagram liet Ray J ook nog zijn contract met Kim Kardashian zien. In het document in kwestie staat er dat zowel de rapper als de realityster 400.000 dollar zouden ontvangen hebben in ruil voor het lekken van de sekstapes. Op een aparte pagina staan de drie tapes dan weer samengevat in een lijstje. De Amerikaanse rapper beweert overigens dat het Kim zelf is die de lijst samengesteld heeft. Niet veel later vergelijkt hij namelijk het handschrift op het document met een brief de de realityster zogezegd aan hem geschreven heeft.

LEES OOK: