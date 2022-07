Ex van Britney Spears zegt met bizarre brief sorry voor verstoren van haar bruiloft

CelebritiesJason Alexander (40), de ex-man van Britney Spears (40), heeft een brief geschreven om zich te verontschuldigen voor het verstoren van Britneys bruiloft. Alexander werd vorige maand door de politie gearresteerd nadat hij probeerde om binnen te dringen op het huwelijk van de zangeres. Nu hoopt hij om het “verleden goed te maken”, zo staat in zijn eigenaarde brief vol bijbelverzen.

Onlangs moest Jason Alexander voor de rechter verschijnen in de Amerikaanse staat Californië. Volgens de rechtbank was er voldoende bewijs dat Spears’ ex-man schuldig is aan stalking. Als gevolg moet Alexander langer in de cel blijven. Binnenkort moet hij zich verantwoorden voor een aanklacht wegens onder meer stalken, huisvredebreuk en vandalisme. Tijdens de hoorzitting kwam aan bod dat Alexander geprobeerd heeft om het huis van Britney binnen te dringen, om vervolgens koers te zetten richting haar slaapkamer. Op het moment van de feiten was Spears aanwezig in de ruimte.

Ondertussen heeft Jason Alexander een brief geschreven om zich te verontschuldigen voor zijn gedrag. Dat meldt ‘Radar Online’, die de brief in handen heeft. De brief werd gericht aan Lynne Spears, de moeder van Britney die nota bene niet uitgenodigd werd voor het huwelijk van haar dochter. “Mevrouw Lynne, ik heb God terug in mijn leven en ik voelde dat God me leidde om u te schrijven”, schrijft Jason. “Ik wil dingen rechtzetten uit het verleden. Mijn hart is geraakt door Gods waarheid en ik zit nu op een nieuw pad.”

“Je weet dat we allebei door de hel zijn gegaan en weer terug, dus dit is niet om pijn of haat te uiten. Dit ben ik, die opnieuw een nieuwe start maak met mijn leven, en jij maakt daar deel van uit. Het spijt me dat ik de geheimhoudingsverklaring heb geschonden en mij onvergeeflijk heb opgesteld over mijn verleden met Britney en onze vroegere relatie”, schrijft hij, terwijl hij verzen uit de Bijbel citeert. “‘Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl hij eindigt in de dood.’ Ik ben klaar met alles wat niet-goddelijk is en wil in vrijheid leven.”

“Ik neem deze vrijheid om je dit te schrijven en weet gewoon dat ik je familie en privacy respecteer”, klinkt het verder. “Ik bid voor genezing en vrede voor jou. ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ Johannes 14:27.”

Voor de rechtbank

Volgens het Amerikaanse ‘TMZ’ moet Spears’ ex-man op 12 juli opnieuw voor de rechtbank verschijnen. De man zit al sinds zijn arrestatie op 9 juni vast in de gevangenis. De borgsom van Jason Alexander werd door de rechter vastgesteld op 100.000 dollar, ruim 96.500 euro. Voor het proces effectief begint, moet Alexander nogmaals voor de rechtbank verschijnen. Daarnaast mag de ex-man van Britney Spears drie jaar lang niet in haar buurt komen.



