Ex-Spice Girl Mel C brengt dit jaar nog haar autobiografie uit

In ‘Who I Am’ krijgen fans van de zangeres een blik in haar leven. Mel C neemt de lezers van haar boek bijvoorbeeld mee naar het prille begin: haar jeugdjaren in het noordwesten van Engeland. Daarnaast komen ook haar gloriejaren met de Spice Girls aan bod.

Najaar 2022

Mel C schrijft in haar boek onder meer hoe het was om deel uit te maken van de één van de grootste meidengroepen uit de geschiedenis van de muziek. Verder vertelt de zangeres ook wat meer over de moeilijkste periodes uit haar leven. Mel C maakte er in het verleden bijvoorbeeld geen geheim van dat ze vaak moeite had met een leven in de schijnwerpers. In haar autobiografie vertelt Melanie Chisholm ook nog dat ze in het verleden gepest is. De voormalige Spice Girl had het daarnaast ook vaak moeilijk met haar zelfbeeld.