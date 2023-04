Ex-Pussycat Doll biecht op: "Ik moest verplicht een abortus laten doen”

Celebrities“Ik wou mijn job niet op het spel zetten.” In een interview met ‘Tucker Carlson Today’ heeft Kaya Jones (38) een opvallende uitspraak gedaan. Volgens de voormalige Pussycat Doll mochten leden van de groep niet zwanger worden. Toen bleek dat Jones zelf in verwachting was, kreeg ze dan ook te horen dat abortus haar enige optie was. “Tussen de repetities door moest ik mijn ongeboren baby laten weghalen.”

“Ik moest verplicht een abortus laten doen”, klonk het verder nog in het spraakmakende interview dat afgelopen maandag op Fox Nation te zien was. Jones wilde wel niet zeggen van wie ze de ‘opdracht’ gekregen had. Maar als ze deel wou blijven uitmaken van de Pussycat Dolls dan zat er voor haar maar één ding op. “Het ging net goed met mijn carrière. Ik wilde mijn job niet verliezen.”

Volgens Kaya Jones mocht je niet zwanger worden terwijl je nog deel uitmaakte van de Pussycat Dolls. “Anders zouden we ontslagen worden”, aldus de zangeres. Verder beweerde Jones ook nog dat ze “tussen de repetities door haar ongeboren kindje moest laten weghalen”. Tijdens haar interview had Jones het ook nog over een optreden in het MGM Grand in Las Vegas. De zangeres claimt dat ze gedurende dat optreden haar baby verloren heeft. Op hetzelfde moment kreeg ze bovendien ook te horen “hoe dik ze wel niet was”.

Seksueel misbruik

Het is wel niet de eerste keer dat Jones negatieve uitspraken doet over haar periode bij de groep. In 2017 schreef de zangeres ook al het volgende op Twitter. “Mijn waarheid: ik zat niet in een meidengroep. Ik zat in een prostitutienetwerk. Toevallig zongen we ook nog en waren we beroemd. Iedereen die boven ons stond, ging met het geld lopen. Wij verdienden slechts 500 dollar per week, terwijl we allemaal gebruikt én misbruikt werden.”

Jones wees destijds ook met een beschuldigende vinger naar Robin Antin, de vrouw die de succesvolle muziekband oprichtte. “Vertel iedereen hoe je ons mentaal gebroken hebt.” Antin reageerde destijds zelf openlijk op de beschuldigingen van Kaya. Zo noemde ze het “belachelijke leugens”. “Ze is duidelijk op zoek naar een snelle manier om beroemd te worden. Ze is trouwens nooit echt een lid van de groep geweest. Meer een stand-in, zoals er zovelen geweest zijn.” Jones maakte de beginperiode van de Pussycat Dolls in 2003 mee, maar zou er twee jaar later de brui aan geven. “Het was niet plezant meer. Niet iedereen trekt nog aan hetzelfde zeel.”

