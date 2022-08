Ex-Playmate Holly Madison over haar seksleven met Hugh Hefner: “Het was de hel, hij bewoog gewoon niet”

In de podcast is ook Heather McDonald, eveneens een voormalige Playmate, te horen. “Seks met Hugh was echt de hel”, aldus Madison, die een relatie met Hefner had tussen 2001 en 2008. “Als ik erop terugkijk, was het zelfs een traumatische ervaring. Die man bewoog gewoon niet. Als een boomstam lag hij in het midden van het bed. Iedereen in de Playboy Mansion wou maar één ding: dat de seks zo snel mogelijk voorbij zou zijn. We zagen het als een taak die we moesten voltooien om in de Mansion te mogen blijven.”