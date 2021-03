Ex Phil Collins veilt nog meer van zijn bezittingen

Phil en Orianne trouwden in 1999 en kregen twee zoons, maar scheidden in 2008. In 2015 kwamen ze weer bij elkaar. Afgelopen jaar kregen zij flinke ruzie met elkaar, omdat Phil erachter was gekomen dat Orianne in het geheim was getrouwd met een andere man. Phil probeerde haar daarop uit hun huis in Miami te zetten. Zij weigerde een tijdlang de woning te verlaten, maar kwam tot een overeenkomst met haar ex waarna ze uiteindelijk uit de woning vertrok.