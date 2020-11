Ex-model werd verkracht door handlanger Epstein: “Ik vroeg waar mijn kamer was, hij zei: jij slaapt bij mij in bed”

Celebrities Stijlgoe­roe Susannah Constanti­ne herstelt al zeven jaar van alcoholver­sla­ving: “Ik gedroeg me pas­sief-agres­sief tegenover m’n man”

6 november Doet de naam Susannah Constantine (58) nog een belletje rinkelen? Begin jaren 2000 gaf ze onverbloemd stijladvies met haar partner in crime Trinny Woodall (56) in het populaire programma ‘What Not To Wear’. De laatste jaren doorworstelde de blondine echter een moeilijke periode. “Ik herstel al zeven jaar van een zware alcoholverslaving”, biecht ze op in een podcast.