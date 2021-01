Ex-medewerkers spannen rechtszaak van 30 miljoen dollar aan tegen Kanye West

CelebritiesKanye West (43) zit in nauwe schoentjes. Volgens The Sun zijn er maar liefst twee rechtszaken tegen de muzikant aangespannen door voormalige medewerkers die beweren dat ze slecht behandeld zijn. Het zou om zo'n duizend mensen gaan, en de schadevergoeding kan oplopen tot 30 miljoen dollar (25 miljoen euro).

De Britse krant schrijft dat er afgelopen zomer twee rechtszaken zijn aangespannen tegen de rapper in verband met z'n ‘opera’ ‘Nebuchadnezzar’, die in november 2019 te zien was. De ene rechtszaak bundelt de getuigenissen van ruim 500 performers, de andere focust zich op zo'n 300 medewerkers achter de schermen. En de advocaten zijn nog steeds op zoek naar extra mensen die zich willen aansluiten bij de rechtszaken. “Ze hebben al honderden mensen die willen meedoen", klinkt het. “Maar ze praten nog met heel wat andere mensen, die hiervan deel willen uitmaken. Mensen zijn echt van streek over hoe ze behandeld werden, en zeggen dat het hun ‘ergste werkervaring ooit’ was. Mensen die al deelnemen aan de rechtszaak, vragen hun vrienden - die ook hebben meegewerkt - om hun verhaal over die afgrijselijke tijd te delen, en dat doen die maar al te graag."

Geen overuren, geen pauzes

Met ‘die afgrijselijke tijd’ verwijzen de ex-medewerkers naar november 2019, toen Kanye West aan z'n opera ‘Nebuchadnezzar’ werkte. Volgens de strenge Californische arbeidswetgeving hadden de performers en de crew ingeschreven moeten zijn als medewerker, en niet als zelfstandige aannemers. Ze hadden ook recht moeten hebben op uitbetaalde overuren en pauzes (om te eten en om uit te rusten), maar volgens de werknemers hebben ze die niet gekregen. Ook hun loon zou veel te laat uitbetaald zijn, of zelfs helemaal niet.

Volledig scherm Een beeld uit de opera van Kanye West © BSRagency BSR Agency

Dat vertelt performer Michael Pearson: hij kreeg 250 dollar (206 euro) per dag, zonder rekening te houden met hoeveel uur hij effectief aan het werk was. Hij mocht ook niet pauzeren en ‘werd gedwongen om het hele weekend recht te staan of op de grond te zitten', aangezien er niet genoeg stoelen waren. Dat bevestigt ook Raina Leon, assistente haarstyling. Volgens haar duurde het maar liefst vier maanden voor ze haar geld kreeg, en daar werd dan ook nog eens 20 dollar (16 euro) vanaf gehouden voor de verzending. “Andere medewerkers werden maar liefst 120 dagen te laat betaald - als ze zelfs al uitbetaald werden”, zegt ze.

Schuld van Kanye

En dat is de schuld van Kanye West, vinden ze. “Nu draait het om bewijzen dat Kanye de werkgever is en dat de verantwoordelijkheid bij hem ligt", klinkt het. “Niemand weet hoe betrokken de rapper zelf was, en of hij wist wat er gaande was. Het was allemaal zo last minute, dat het allemaal gewoon verschrikkelijk slecht geregeld was.”

“Wanneer je iets last minute doet, dan zullen er fouten gebeuren", zegt een insider. “Wanneer Kanye West een productie doet, zegt hij gewoon tegen z'n jongens: ‘Zorg dat het in orde komt.' Hij heeft verschillende teams om dingen te doen, en wanneer je zo onder druk staat, dan loop je de kantjes er al eens vanaf. Dit is zo'n typisch geval van: ‘Laten we eerst de productie doen en dan achteraf kijken of het wel legaal is.' Ik ben er zeker van dat Kanye al in geen twintig jaar een rekening heeft betaald", klinkt het verder. “Hij verwacht dat mensen dat voor hem doen."

Geen bezwaar

Volgens goed ingelichte bronnen zou Kanye zo’n 1 miljoen dollar (823.893 euro) per rechtszaak kwijt zijn. Maar als hij bezwaar aantekent en de zaak voor een jury moet komen - die hem misschien niet echt goedgezind zijn - zou dat bedrag zelfs kunnen oplopen tot 30 miljoen dollar (25 miljoen euro).

