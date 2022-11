Ex-medewerkers halen uit naar Kanye: “Het was emotioneel misbruik”

CELEBRITIESEx-medewerkers van Kanye ‘Ye’ Wests (45) schoenenmerk Yeezy doen hun boekje open over de controversiële artiest. In een open brief aan het sportmerk Adidas en het muziekblad ‘Rolling Stone’ vertellen ze over de “eindeloze jaren van verbaal geweld, vulgaire tirades en pesterijen.” De beschuldigingen aan het adres van de Ye zijn niet min. “Ik vreesde voor mijn welzijn.”

“Hij speelde mind games”, verklaart Pete Fox, de voormalige voorzitter van Yeezy. “Als hij je mocht, kon hij heel charmant zijn. Maar kon hij het niet met je vinden, dan werd hij razend. Medewerkers die hij een week of zelfs een uur eerder nog complimenten gaf, kleineerde hij daarna keihard.” Zo zou West na een meningsverschil een jonge, vrouwelijke ontwerper op de vloer hebben laten zitten tijdens een urenlange vergadering. “Hij zei: “Je verdient het niet om aan een tafel te zitten.””

In de open brief beweren tientallen voormalige medewerkers dat de rapper zorgde voor “een verontrustende en geseksualiseerde sfeer rond vrouwen bij Yeezy.” “Hij is de afgelopen jaren ontploft tegen vrouwelijke medewerkers met aanstootgevende opmerkingen en gebruikte seksueel verontrustende verwijzingen bij het geven van feedback. Dit mag de leiding van Adidas nooit tolereren”, klinkt het. Zo schold West een vrouwelijke medewerker uit voor “dikke slet”. “Hij verplichte haar om haar haar te knippen en ze moest van hem gewicht verliezen. Ze kon niet zomaar ontslag nemen want ze had ook een huur te betalen. De job zorgde voor haar inkomen”, herinnert een van de ex-medewerkers zich. “Veel vrouwen bij Yeezy voelden zich geïntimideerd en gepest. Het was emotioneel misbruik", verklaart een andere voormalige werknemer.

Quote Ik wil letterlijk mijn schoenen neuken. Zo goed zijn ze Kanye West

Porno op de werkvloer

De aanstootgevende opmerkingen waren echter niet alleen tegenover vrouwen in het bedrijf. “Het oversekste gedrag van Kanye was continu aanwezig”, klinkt het. De voormalige medewerkers beweren dat de controversiële artiest meermaals porno vertoonde op de werkvloer. “Hij zou in een vergadering zijn en met je praten, en ineens speelt hij een pornovideo af. En hij zegt: “Ik weet dat het ongemakkelijk is, maar ik heb dit op de achtergrond nodig om me gefocust te houden.” Dat gebeurde minstens vijf keer in verschillende meetings.

Het advies van West richting zijn collega’s was dan ook: “Als je ooit creatief vastloopt, kijk dan gewoon even tien minuten naar porno.” Verder beweert de brief ook dat West zijn eigen sekstapes en expliciete video’s en foto’s van (zijn inmiddels ex-vrouw) Kim Kardashian toonde aan zijn Yeezy-teamleden. Een voormalige werknemer dacht aanvankelijk, toen dit bij hem gebeurde, dat dit bij het controversiële en edgy imago van West hoorde. “Pas nu zie ik een patroon. Ik denk dat het een tactiek was om een persoon te breken. Door ze zo te testen en hun grenzen over te gaan, eiste hij onvoorwaardelijke trouw.”

Grenzen testen deed hij ook tijdens een sollicitatie-interview met een jonge vrouw. “Als je deel gaat uitmaken van Yeezy, zeggen we hier gekke dingen. Je moet je eraan houden. We creëren producten vol passie. Ik wil letterlijk mijn schoenen neuken. Zo goed zijn ze", zou West destijds hebben gezegd. Volgens een van de ex-werknemers probeerde West op die manier te onderzoeken of de sollicitant hem erop zou aanspreken. Aan andere Yeezy-teamleden zei hij dat ze “een schoen moesten creëren waar je een intieme relatie mee zou willen hebben”. “Het was heel duidelijk wat hij bedoelde. Hij vroeg meermaals om een schoen te maken die hij kon neuken.”

Quote Kanye kon schreeuwen, op tafel springen en met boeken gooien. Ik vreesde voor mijn welzijn Ex-medewerker van Yeezy

Woede-uitbarstingen

Het meest verontrustende gedrag van Kanye is volgens de open brief “zijn manipulatieve en op angst gebaseerde benadering van het leiden van het team”. Iets wat de voormalige medewerkers het bestuur van Adidas kwalijk nemen. “Kanye kon schreeuwen, op tafel springen en met boeken gooien. Ik vreesde voor mijn welzijn”, klinkt het. “Geen wonder dat hij geen senior business managers in de kamer wilde hebben.”

De controversiële artiest wist de Adidas-bazen ervan te overtuigen om het kantoor van Yeezy naar de ranch van West in Wyoming te verplaatsen. Daar kon het sportmerk niet over zijn schouders meekijken. Hij stelde de gekste eisen aan negentig van zijn teamleden. “Hij vroeg een chefkok om een liedje te schrijven en wilde een ontwerper als zijn persoonlijke assistent. Een producer moest een school ontwerpen, maar de volgende dag moest dat een weeshuis worden en even weer later een vliegveld.” Verder vroeg hij ook om een bepaalde schoen te maken omdat hij “aan niets anders kon denken dan aan de kont van Kim Kardashian en die schoen”. Hoewel iedereen keihard werkte om de sneaker te produceren, werd die uiteindelijk niet op de markt gebracht.

Geen gehoor van Adidas

“Hoe graag we ook allemaal Kanye de schuld zouden willen geven, de onmiskenbare waarheid is dat het executive team van Adidas en het bestuur enorme facilitators zijn geweest.” Volgens de ex-werknemers waren er voldoende incidenten waar leidinggevenden van het sportmerk aanwezig waren. “Maar er was geen verantwoording, aansprakelijkheid of bescherming. Er werd gewoon niks gedaan. Je zou de volgende dag nog steeds op je werk verschijnen”, verklaart een voormalig Yeezy-teamlid. Wanneer een HR-medewerker klaagde bij de manager omdat ze herhaaldelijk werd uitgescholden door Kanye, werd ze onmiddellijk de deur gewezen. Sommige managers voelden zich zelfs zo onveilig dat ze vaak afwezig waren. In de brief wordt benadrukt dat de leiders van Adidas op de hoogte waren van het “problematische gedrag” van West, maar “hun morele kompas uitschakelden”.

De hiërarchie in het bedrijf was volgens de controversiële rapper dan ook: God, Kanye, artiest, architect, uitvoerders. Dat maakte hij duidelijk in een organigram van Yeezy. Er gold volgens de voormalige medewerkers een ongeschreven regel bij het sportmerk: ‘Kanye is Kanye’. Geen wonder dat ze hem niet wilden aanpakken, suggereert één van hen. De Yeezy-samenwerking was namelijk in totaal maar liefst 1,5 miljard dollar waard. Het sportkledingmerk brak vorige maand met West, na ophef om zijn antisemitische uitlatingen op sociale media.

