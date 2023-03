Ex-man van JK Rowling die ‘Harry Potter’-manuscript wou verbranden doet zijn verhaal: “Ze is haar verstand compleet verloren”

Celebrities Harry Styles helpt fan met ‘coming out’ bij ouders tijdens concert (en maakt er meteen heus feest van)

Tijdens een concert in Melbourne in Australië heeft Harry Styles een fan de avond van haar leven bezorgd. De fan had op een bord een boodschap geschreven waar Harry maar al te graag zijn steentje wilde aan bijdragen. “Help me bij mijn ‘coming out’. Mijn moeder zit naast me, en papa zit op niveau 2", stond er te lezen. Met een ‘coming out’-deuntje hielp Harry Styles maar al te graag én hij maakte er ook een feest van voor het volledige publiek. “Komaan iedereen, we komen uit de kast vanavond!”, riep hij enthousiast.