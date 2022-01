Ex-man van Britney Spears gearresteerd voor stalking

CelebritiesJason Alexander, waar Britney Spears (40) in 2004 exact 55 uur mee getrouwd was, zit momenteel in de cel wegens stalking. Het is voor de ex-man van de zangeres bovendien al de derde keer dat hij gearresteerd wordt op twaalf maanden tijd.

De voormalige echtgenoot van Britney Spears heeft 2021 in mineur afgesloten. Op 30 december werd Jason Alexander namelijk gearresteerd wegens stalking. Dat bevestigde een politieagent aan het Amerikaanse ‘Page Six’. Momenteel wordt Alexander vastgehouden in de gevangenis van Williamson County, maar hij kan wel vrijkomen op borgtocht. Het bedrag van zijn borgsom is vastgelegd op 30.000 dollar (26.550 euro). Een volgende hoorzitting is gepland voor 17 februari. Het gerecht maakte wel niet bekend wie Alexander precies lastigviel.

Alexander heeft wel al een bewogen jaar achter de rug. Het is namelijk al de derde keer dat hij gearresteerd wordt op twaalf maanden tijd. In augustus van 2021 werd de man ook al eens gearresteerd. Toen sloegen agenten hem in de boeien op de luchthaven van Nashville. De ex-man van de zangeres probeerde destijds om voor te steken in de wachtrij. Daarnaast bevond hij zich op een gegeven moment ook op privéterrein. Jason Alexander kwam toen uiteindelijk vrij op borgtocht. Al lag het bedrag - zo’n 2.500 dollar - afgelopen zomer wel een stuk lager. Zelf noemde hij zijn arrestatie destijds “een ongemak” via een Instagram Live. Naar eigen zeggen werd hij destijds gearresteerd omdat “hij iets doms had gedaan”.

Niet de eerste keer

In januari 2021 werd Alexander een eerste keer gearresteerd. Hij werd gearresteerd in Nashville wegens dronken rijden en drugsbezit. Daarnaast zou hij geprobeerd hebben om bepaalde substanties te verkopen. De man werd destijds een dag vastgehouden, maar nadat zijn borgsom (opnieuw 2.500 dollar) betaald werd, mocht hij de cel diezelfde dag nog verlaten.

Britney Spears was in 2004 voor zo’n 55 uur getrouwd met Jason Alexander. De twee gaven elkaar het jawoord in een kapel in Las Vegas. Het huwelijk werd kort nadien ontbonden. Vermoedelijk waren de twee ook dronken op het moment dat ze in het huwelijksbootje stapten.

