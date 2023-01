Ex-man Pamela Anderson: “Ik laat haar in mijn testament tien miljoen dollar na”

Peters doet de onthulling in een uitgebreid portret van z'n ex-vrouw, Pamela Anderson. De twee hadden jaren geleden al eens een relatie, maar stapten in 2020 plotsklaps in het huwelijksbootje. Al bleef de romance niet duren: na amper 12 dagen gingen ze alweer uit elkaar. Maar de twee zien elkaar nog steeds graag, vertellen ze. “Hij is geweldig en heeft een grote invloed gehad op m’n leven", zegt Pamela. “Ik zal van hem houden tot de dood." En ook Jon is even enthousiast. “Ik zal altijd van Pamela blijven houden, ze blijft voor eeuwig in mijn hart. Ik heb haar trouwens 10 miljoen dollar nagelaten in mijn testament. Dat weet ze zelfs niet. Niemand weet dat. Ik zeg het hier nu voor de allereerste keer. Misschien zou ik dat niet moeten zeggen. Maar het is voor haar, of ze het nu nodig heeft of niet.”