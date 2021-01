Ex-man Kelly Clarkson haalt stevig uit naar zangeres na beschuldiging van miljoenenfraude

Kelly Clarkson en Brandon Blackstock leerden elkaar in 2006 kennen en in 2013 stapten de twee officieel in het huwelijksbootje. In totaal was het koppel zo’n zeven jaar gelukkig getrouwd vooraleer ze in de zomer van 2020 uit elkaar gingen. In haar eigen programma ‘The Kelly Clarkson Show’ vertelde ze vorig jaar dat ze nooit openlijk zal praten over de breuk. De zangeres wil namelijk haar kinderen zo goed mogelijk beschermen, maar toch verloopt de break-up tussen Clarkson en Blackstock allesbehalve vredig. Zo is de situatie ondertussen uitgedraaid in een regelrechte vechtscheiding.