Ex-man en ‘Glee’-collega’s herdenken Naya Rivera op haar verjaardag

De actrice verdronk afgelopen juli in Lake Piru na een boottochtje met haar vierjarige zoon. Het jongetje zat na Naya’s verdwijning urenlang alleen op de boot en werd uiteindelijk door omstanders vanuit andere boten gespot. Zij sloegen vervolgens alarm. De lokale politie omschreef het ongeval als ‘enorm tragisch’.

Ex-man in tranen aan graf

Naya trouwde in 2014 met acteur Ryan Dorsey (37). De twee kregen samen een zoontje, Josey, maar gingen in 2018 uit elkaar. Ze hadden wel nog steeds een goede verstandhouding zodat hun zoon niet onder de scheiding zou lijden. Na haar dood kreeg Ryan het volledige hoederecht over Josey.

De ex-man van Naya Rivera bezocht het graf van de actrice op de begraafplaats Forest Lawn in Hollywood Hills op haar verjaardag. Hij had een klein boeketje zonnebloemen vast en barstte in tranen uit toen hij bij haar graf stond. Ryan heeft het duidelijk heel moeilijk met de dood van zijn ex-vrouw. Ook op Instagram postte hij een foto voor haar verjaardag. “Ik wou dat ik je vandaag kon horen zeggen ‘Ah, I’m old as fuck now!’ Rust zacht oude dame...”

“Ik kan niet beschrijven hoe hard ik je mis”

Naya Rivera was vooral bekend door haar rol als Santana in de tienerserie ‘Glee’, die uitgezonden werd tussen 2009 en 2015. Ook haar collega-acteurs uit de serie herdenken de actrice op haar verjaardag. Heather Morris, die de rol van Brittany speelde, had in de serie een relatie had met Rivera’s personage Santana. Zij plaatste een zwart-witfoto van hen samen op Instagram, met daarbij de tekst: “Hartelijk gefeliciteerd, mijn engel. Ik weet niet zo goed wat ik moet schrijven, omdat dat simpelweg te moeilijk is nu. Maar ik hou van je en kan niet beschrijven hoe erg ik je mis.”

Chris Colfer, die Kurt Hummel speelde, deelde ook een foto van hem en de overleden ster. “Gefeliciteerd met je verjaardag, schat. Ik mis je”, schreef hij erbij.

Darren Criss, die bekend is voor zijn rol als Blaine Anderson in Glee, deelde een foto van Naya in haar meest-gekende cheerleaderuniform.

Kevin McHale, die de rol van de verlamde Artie op zich nam, deelde een foto van een vorig verjaardagsfeestje voor Rivera en verwijst naar de leuke tijd die ze samen hadden.

Amber Riley speelde Mercedes in de serie. “Ik mis je zo hard en ik wou dat je hier was. Er is geen dag voorbij gegaan dat ik niet aan je gedacht hebt. Vandaag luister ik naar Amy Winehouse, drink wijn en eet ik heel chique charcuterie ter ere van jouw verjaardag. Gelukkige hemelse verjaardag, engel!”, zegt de actrice op haar Instagram.

Naya is jammer genoeg niet het eerste lid van de ‘Glee’-cast die op jonge leeftijd sterft. Volgens vele fans rust er een vloek op de serie. Cory Monteith - die de rol van Finn Hudson vertolkte - overleed in 2013 aan een overdosis drank en drugs. En in 2015 moest de cast afscheid nemen van Mark Salling, die zich van het leven beroofde nadat hij beschuldigd werd voor het bezit van kinderporno en hiervoor een gevangenisstraf kreeg van vier tot zeven jaar.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

