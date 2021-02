Ex-man Britney Spears reageert op docu: “Hij wil alleen dat hun zonen veilig zijn”

CelebritiesDe documentaire ‘Framing Britney Spears’ doet heel wat stof opwaaien, en ook steeds meer kennissen van de zangeres spreken zich uit over de zaak. Zo ook haar ex-man Kevin Federline (42), die via monde van z’n advocaat reageert.

Moet Britney Spears nog wel onder bewindvoering staan? Dat is de vraag die zowat iedereen zich stelt na het zien van de documentaire ‘Framing Britney Spears’, waarin die situatie onder de loep wordt genomen. “Ik denk dat Kevin het gevoel heeft dat er op dit moment heel veel commotie is", reageert Mark Vincent Kaplan, de advocaat van Federline. “Hij vertrouwt erop dat de rechtbank de juiste beslissingen neemt om Britney en haar nalatenschap te beschermen."

Britney moet namelijk vandaag opnieuw in de rechtbank verschijnen om haar bewindvoering te bespreken. Maanden geleden vroeg ze al om haar vader Jamie uit z'n functie te ontzetten, maar naar die vraag heeft de rechter toen niet geluisterd. De zangeres wil liever Jodi Montgomery als bewindvoerder, die Jamie verving toen hij gezondheidsproblemen had. “Ik kan geen commentaar geven over de vraag of Britney wel onder bewindvoering moet staan, maar ik heb wel het gevoel dat de bewindvoerder die gekozen werd (Montgomery, red.) haar werk erg goed doet", zegt Kaplan.

Veiligheid

“Wat de bewindvoerder betreft, heeft Kevin geen enkele commentaar", voegt de advocaat eraan toe. “Het enige wat hij belangrijk vindt - wat de overeenkomst ook is - is ervoor zorgen dat de jongens altijd veilig zijn en dat hun belang steeds vooropstaat, ongeacht welke ouder de voogdij heeft." Daarmee verwijst hij naar de zoons van Britney en Kevin: Sean (15) en Jayden (14).

Volledig scherm Britney Spears en haar zonen Sean en Jayden Federline © Defrance / SplashNews.com

Sinds september 2019 heeft Jamie een omgangsverbod: hij mag geen contact opnemen met z'n kleinzonen - rechtstreeks of onrechtstreeks. Die regeling kwam er nadat Britney’s zoon Sean vertelde hoe Jamie hem hardhandig door elkaar had geschud. De man werd niet vervolgd, maar kreeg wel een omgangsverbod. “Dat verbod is door beide partijen gerespecteerd en niet geschonden", laat Kaplan weten.

Voogdij

“Jamie is bewindvoerder over de persoon (Britney, red.) en over het nalatenschap, dus natuurlijk is het zijn job om een zekere hoeveelheid controle uit te oefenen, zodat hij ervoor kan zorgen dat de belangen van de kinderen te allen tijden worden gerespecteerd - wanneer het op voogdij aankomt. Tot het omgangsverbod werd uitgevaardigd, was dat helemaal geen probleem. Natuurlijk liggen de kaarten nu anders, maar er is geen contact geweest tussen Jamie en Kevin." Sinds het incident in 2019 heeft Kevin de kinderen 70% van de tijd bij zich, en mag Britney 30% van de tijd met de jongens doorbrengen. Dat loopt volgens de advocaat nog steeds erg goed, al weegt de regeling bij momenten wel zwaar door op de zonen.

“Kevin voelt dat er altijd een derde partij is die de boel in de gaten houdt”, vertelt Kaplan aan Entertainment Tonight. “Nu de jongens ouder worden en zelf aangeven waar ze willen zijn en wanneer, krijgt dit hele curatorschap wat meer gewicht. Het is natuurlijk niet zo dat de kinderen kunnen bepalen wat er gebeurt, maar Kevin en Britney zitten helemaal op een lijn wat betreft hun opvoeding en veiligheid.” Hoewel Jayden en Sean tijd doorbrengen met Britney, laat Kaplan weten dat Kevin hen graag meer samen zou willen zien. “Maar ze hebben nou eenmaal te maken met de regeling die destijds is afgesproken en daar kan ook Kevin helaas niets aan veranderen, hoe graag hij dat ook wil.”

Niet mee bemoeien

Verder willen Kevin en z’n advocaat zich het liefst zo ver mogelijk van de hele situatie houden, klinkt het. “Er is geen enkele reden waarom we ons hiermee zouden bemoeien. Ze zijn dat aan hun kant aan het regelen."

