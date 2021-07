Ex-man Britney Spears mengt zich: “We moesten onder dwang papieren ondertekenen om huwelijk te beëindigen”

Snelle flashback: Britney en Jason trouwden én scheidden in januari 2004, na een typisch knotsgek weekend in Las Vegas. Hoewel de twee elkaar al jaren kenden, leken ze amper enkele uren later wakker te worden met een letterlijke én spreekwoordelijke kater en werd het huwelijk meteen geannuleerd. “Het was gewoon gek, man”, zegt Jason in gesprek met Daily Mail. “We keken elkaar gewoon aan en zeiden: ‘Laten we iets wilds en geks doen. Laten we gaan trouwen, gewoon voor de lol.’”