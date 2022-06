Ex-man Britney Spears krijgt straatverbod van drie jaar wegens verstoring huwelijk

CelebritiesJason Alexander (40), de ex-man van Britney Spears (40) die vorige week het huwelijk van de zangeres met haar geliefde Sam Asghari (28) wilde verstoren, heeft een straatverbod van drie jaar opgelegd gekregen. Hij mag in die periode niet in Britney’s buurt komen, haar bellen of via andere manieren contact met haar op te nemen. Dat heeft een rechter in Los Angeles bepaald.

Bekijk hier: ex-man Britney Spears probeert huwelijk te verstoren

Hoewel Alexander pleitte onschuldig te zijn wat betreft de aantijgingen over zijn ‘aanwezigheid’ op het huwelijk, heeft hij alle schijn tegen zich. Britney’s ex-man, met wie ze slechts 55 uur getrouwd was in een dolle bui in Las Vegas, filmde zijn het hele gebeuren namelijk op Instagram Live. Hierdoor was het voor de politie een koud kunstje om hem aan te houden en in te rekenen.

95.000 euro borg

De rechter zette Alexanders borgtocht op een bedrag van ruim 95.000 euro. Zolang dat bedrag niet betaald is, blijft hij voorlopig in hechtenis. Daarbij wordt hij ook nog eens aangeklaagd voor het stalken van een persoon, Britney in dit geval. Naast Britney Spears moest Jason Alexander ook uit de buurt blijven van Richard Eubeler, de bodyguard van de zangeres met wie hij in contact kwam op Spears’ huwelijk van vorige week. Alexander moet een afstand houden van 100 yards (zo’n 90 meter). Daarnaast moet de ex-man van de popster afstand doen van zijn eventuele wapens. Ook wanneer de borgtocht van Alexander betaald is, moet hij zich aan bepaalde voorwaarden houden. Zo zal hij na zijn vrijlating bijvoorbeeld nog een enkelband moeten dragen.

Mathew Rosengart, de advocaat van Britney Spears, was maandag aanwezig op de hoorzitting van Alexander. Rosengart is de rechtbank van Los Angeles “dankbaar voor hun professionaliteit”. “Dit zou een signaal moeten zijn voor iedereen die de wet aan zijn of haar laars lapt”, klinkt het in een statement aan het Amerikaanse Page Six. Aanvankelijk raakte bekend dat ook Sam Asghari, de kersverse echtgenoot van Britney, een contactverbod tegen Jason Alexander aangevraagd had. Ondertussen is echter gebleken dat er “uiteindelijk toch geen vraag naar was omdat er geen rechtstreekse bedreigingen waren aan zijn adres”.

LEES OOK: