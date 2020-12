Ex George Michael breekt binnen in leegstaand huis van overleden zanger: “Dit is van míj”

Het Londense huis van George Michael (ter waarde van 5,6 miljoen euro), vlakbij Regen’s Park, ligt er verlaten bij sinds Fadi Fawaz vorig jaar gedwongen werd het pand te verlaten. De ex van George Michael woonde sinds het overlijden van de zanger illegaal in het huis. Hij vond dat hij daar recht op had, omdat Michael hem niets had nagelaten. De familie van de zanger probeerde wanhopig om Fawaz uit het huis te laten zetten, maar dat lukte pas toen hij in juli vorig jaar gearresteerd werd omdat hij schade had aangebracht aan de woning. Na de arrestatie veranderde de familie alle sloten.

Emotionele Fawaz

Maar dat houdt Fawaz duidelijk niet tegen. Dinsdag kroop de man over het veiligheidshek en sloeg hij een raam in, waardoor hij gemakkelijk toegang kreeg tot het huis. De opgeroepen politie-agenten moesten hem hardhandig uit het huis sleuren, klinkt het. “Fadi zag er maar slecht uit, alsof hij op straat leeft”, vertelt een ooggetuige. Hij was erg emotioneel. Toen de politie arriveerde, probeerde ze hem tot rede te brengen, maar hij bleef gewoon schreeuwen dat dit zíjn huis was, en dat George gewild zou hebben dat hij het kreeg. Uiteindelijk sleepten ze hem naar buiten en stuurden hem weg. Ik vraag me wel af hoe lang het zal duren voor hij terug is. Dit moet een erg moeilijke en eenzame tijd zijn voor Fadi, nu de verjaardag van George’s dood eraan komt. Hij is al jaren zijn eigen ergste vijand, maar het is moeilijk om geen sympathie voor hem te voelen."