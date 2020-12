Ex-frontman Kasabian praat voor het eerst over huiselijk geweld: “Ik stierf op de dag van de rechtszaak”

CelebritiesIn juli werd Tom Meighan (39) veroordeeld voor huiselijk geweld. De voormalige frontman van Kasabian - na het incident werd hij door de rest van de groep ontslagen - gaf toe dat hij z'n vriendin, Vikki Ager, de kamer door had gegooid en haar op het hoofd had geslagen. Tom kreeg een werkstraf van 200 uur voor de mishandeling. Voor het eerst praat het koppel nu in Cornwall Live over het gebeuren.

“We hadden te veel gedronken", zegt Tom Meighan. “Ik heb spijt van alles wat er die nacht gebeurd is - wat ik me ervan kan herinneren. Ik praat het niet goed, het is afgrijselijk. Ik houd zoveel van mijn partner.” Volgens de muzikant kwam die avond alles in z'n leven tot een kookpunt. Dat had deels te maken met z'n uitdovende passie voor z'n groep Kasabian. “Het belangrijkste is dat ik me amuseer, maar wanneer dat stopt, ben je dood", legt hij uit. “Het werd een routine, en dan gecombineerd met mijn drinken... Ik verdronk mezelf in de alcohol vanwege mijn problemen en de dingen die er rondom me gebeurden", zegt hij. “Ik kwam op een punt waarop ik m'n verstand verloor. Dat was m'n dieptepunt. Ik voelde me dood. Ik was een lijk dat nog rondliep. Ik heb het gevoel dat ik stierf op de dag van de rechtszaak. Lager kon ik niet vallen.”

Schreeuw om hulp

“Elke dag verontschuldigt hij zich er opnieuw voor", voegt z'n vriendin Vikki eraan toe. Zij liet Tom na het incident niet in de steek. “Zoveel mensen maken ruzie. Die van ons werd gewoon erg extreem. Ik heb net zoveel klappen uitgedeeld als ik er gekregen heb", zegt ze. “We waren allebei aan het vechten. We waren allebei erg dronken en normaal gezien drink ik niet. Het was niet écht huiselijk geweld, meer een discussie. Mentale gezondheid heeft zeker meegespeeld, en een gebrek aan steun. Tom is zo niet. En ik denk dat hij al heel lang niet meer zichzelf was. Hij is niet gewelddadig. Hij heeft nog nooit zoiets gedaan."

Quote Op een bepaalde manier was het goed dat dit gebeurd is, want het heeft hem gered Vikki Ager

Vikki legt uit dat ze de politieagenten - die door haar dochter waren opgebeld - meermaals smeekte om Tom niet te vervolgen. “Ik zei: ‘Dit is Tom niet. Hij heeft nu vooral steun nodig.' Hij kon een wake-upcall gebruiken, maar dit ging veel te ver", zegt ze over de veroordeling. De vrouw voegt eraan toe dat ze nooit bij Tom gebleven zou zijn, als dit geen eenmalig incident was geweest. “Dit was een schreeuw om hulp. Het heeft ons sterker gemaakt. Op een bepaalde manier was het goed dat dit gebeurd is, want het heeft hem gered. Ik denk echt dat hij had kunnen sterven, want hij had het gevoel dat hij niets meer had om voor te leven.”

Ontslag

Na z'n arrestatie werd Tom ontslagen door de andere groepsleden van Kasabian. De zanger vindt het nog steeds moeilijk om daarover te praten, geeft hij toe. “Ik kan niet zeggen of de groep ooit opnieuw samen zal komen. Het is nog steeds rauw. Ik heb m’n leven met hen doorgebracht... En het moet ook voor hen hartverscheurend zijn om me zo te hebben gezien.”

Ondanks alles kijkt Tom hoopvol naar de toekomst. Hij heeft al 13 nieuwe nummers opgenomen, die hij hopelijk in 2022 zal uitbrengen. “Ik heb over Vikki en mij geschreven. Het klinkt erg anders dan Kasabian. Het zal mensen verrassen.”

