Ex-danser van Britney Spears beweert dat ook haar broer haar leven controleerde: “Achter haar rug annuleerde hij al haar afspraken”

Anthony Garza werkte samen met Britney Spears tijdens haar Onyx Hotel Tour in 2004. De voormalige danser van de zangeres vertelt nu op zijn Instagramaccount dat Bryan af en toe afspraken van zijn zus annuleerde. Zo zou hij plannen met haar vrienden afzeggen, zodat Britney als gevolg “alleen thuis” was tussen haar verschillende optredens. “Er is ons vanaf het begin gezegd dat we regelmatig een drugstest moesten ondergaan en dat we het contact met Britney moesten beperken tot het absolute minimum”, aldus Garza. “Als Britney vraagt of je plannen hebt, dan zeg je nee. Als ze je vraagt om ergens naartoe te gaan, dan zeg je dat je niet kan.”

De voormalige danser van de zangeres weet bovendien nog goed hoe Britney op een avond haar voltallige crew uitnodigde om samen iets te doen in haar appartement van New York City. “Alleen vertelde haar broer ons plots dat de plannen niet langer doorgingen en dat Britney in de plaats de avond met haar familie zou spenderen. Wanneer Britney ons belde, mochten we niet opnemen. We gingen niet naar haar appartement, we namen de telefoon niet op toen ze ons belde en als gevolg heeft Britney een hele avond alleen gezeten.”

Razende Britney

Vermoedelijk was Britney Spears de dag nadien “van streek” en “confronteerde” ze haar dansers met wat er gebeurd was. Ze vroeg hen waarom ze niet zijn komen opdagen. Toen ze hoorde dat Bryan haar plannen gedwarsboomd had, nam haar woede alleen maar toe. “Ze was razend en riep tegen haar broer dingen zoals ‘je kan mij niet controleren’”, aldus de ex-danser van Spears op Instagram. “Ze dwong hem ook om zich te excuseren.” Uiteindelijk heeft Britney volgens Garza wel haar zin gekregen en sprak de crew een andere avond bij de zangeres thuis af. “Het was heel gezellig. Ze is een ontzettend lief persoon. Ze wilde gewoon met ons afspreken en wat plezier beleven.”

De 44-jarige broer van de zangeres reageerde tot nu toe nog niet op de uitspraken van Garza. In het verleden heeft Bryan Spears wel steeds laten blijken dat hij voorstander was van de curatele. In een interview dat dateert van juli 2020 noemde hij het nog een goede zaak. Volgens hem had zijn jongere zus de hulp van haar familie nodig om op het rechte pad te blijven. Al wist hij zelf maar al te goed dat Britney niet tevreden was met de situatie.

