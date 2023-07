Ex-Bondgirl Jane Seymour (72) heeft er na vier scheidingen genoeg van: “Een vijfde huwelijk? Nee bedankt!”

Celebrities Negende keer, goede keer? Deze Hollywood­ster­ren huwden nóg vaker dan Pamela Anderson

Pamela Anderson (53) is onlangs voor de vijfde keer in het huwelijksbootje gestapt. De voormalig ‘Baywatch’-actrice heeft dit keer het jawoord gegeven aan haar bodyguard Dan Hayhurst, zo bevestigde ze zelf tegen de Britse Daily Mail. In Hollywood kijken ze echter al lang niet meer op van zulke blitzbruiloften: deze sterren en beroemden hebben zo veel huwelijken op de teller staan dat ze Pamela Anderson evenaren, of zelfs doen verbleken.