Ex-bodyguard van Britney Spears geeft toe dat ze wekelijks zware medicijnen moest nemen

CelebritiesFernando Flores (40), die zich in het verleden de bodyguard van Britney Spears (39) mocht noemen, vertelde in een interview met de Britse krant The Sun dat de popzangeres wekelijks zware medicijnen moest nemen. Op vrijdag kreeg Britney van een vrouw namelijk drie verschillende soorten antidepressiva en een anticonceptiepil.

Volgens Florens bleef het ook niet bij een cocktail van zware medicijnen, want de voormalige bodyguard van Britney deed nog meer geheimen uit de doeken. Volgens hem mocht de zangeres bijvoorbeeld niet in haar eentje op stap gaan. Daarnaast hielden medewerkers van Spears continu haar telefoon in de gaten. Gasten die de ‘Toxic’-zangeres kwamen bezoeken in Los Angeles moesten ook steeds hun tassen laten controleren bij aankomst.

It’s A Man’s World

Daarnaast vertelde de ex-bodyguard van Britney Spears nog wat meer over de vrouw die langskwam om de zangeres medicatie te bezorgen. Zo kwam ze steevast op vrijdag langs. Nadien was het het aan Fernando om uit te leggen wat Britney precies moest innemen. “Ik moest aan Britney uitleggen waar de medicatie voor diende. Vervolgens veranderde ze volledig en begon ze plots te praten over een parallel universum.”

In zijn interview met The Sun vertelde hij bijvoorbeeld ook dat de vader van de zangeres hem drie tot vier keer per dag belde om te kijken wat er aan de hand was. Daarnaast herhaalde hij ook tijdens elk telefoongesprek dat Britney om toestemming moest vragen als ze iets wilde hebben. De zangeres zelf spendeerde het meeste van haar tijd aan sporten of televisie kijken. En de ex-bodyguard van Britney gaf verder ook nog toe dat de popster vaak huilde op het nummer ‘It’s A Man’s World’ van James Brown.

