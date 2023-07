Ex beschuldigt Jonah Hill van emotioneel misbruik: “Ik mocht zelfs geen foto’s in bikini op sociale media zetten”

CELEBRITIES Beyoncé maakt tijd vrij in tourschema voor trouwfeest van Jay-Z’s moeder

De ‘Renaissance’-wereldtournee is volop gang, maar afgelopen zondag had Beyoncé (41) een belangrijker evenement op de agenda staan. Gloria Carter, de moeder van haar man Jay-Z (53), stapte namelijk in het huwelijksbootje met haar partner Roxanne Wilshire. De familie Carter-Knowles zakte af naar New York om de speciale dag te vieren.