Ex-assistente van Amber Heard lijkt kant van Johnny Depp te kiezen, therapeut spreekt van wederzijdse mishandeling

Katherine James was op donderdag via een videogesprek aanwezig in de rechtbank. James werkte van 2012 tot en met 2015 voor Amber Heard. Tijdens haar getuigenis kreeg de ex-assistente van de actrice onder meer de vraag om te vertellen over haar band met Johnny Depp, de ex-man van Heard. Katherine leerde Depp kennen in de lente van 2012, vlak voor hij een relatie kreeg met Amber. Volgens James was de acteur “een vredig en kalm persoon”. In haar ogen heeft de acteur zich nooit gewelddadig gedragen. Zo vertelde ze in de rechtszaal dat ze Johnny Depp nooit tegen iemand horen of zien roepen heeft. “Hij was een echte gentleman.”

Zijn relatie met Amber Heard mocht dan wel niet perfect zijn, maar in de ogen van Katherine was de acteur geen jaloers type. Ze is ook nooit getuige geweest van verbaal of fysiek misbruik. Ook Heard zelf zou zich nooit agressief gedragen hebben tegenover haar toenmalige echtgenoot. De ex-assistente vertelde tijdens haar getuigenis ook nog dat Depp een goede band heeft met zijn zoon. De acteur zou de jongen zelfs geleerd hebben om gitaar te spelen. De ex-assistente van Amber Heard omschreef het tafereel in kwestie als “schattig”.

Onzeker

Over haar ex-werkgever was Katherine James iets minder positief. De vrouw was duidelijk niet tevreden over haar loon en gaf aan dat Heard haar “te weinig” betaalde. Wanneer ze Heard op een dag om opslag vroeg, zou de actrice agressief gereageerd hebben. “Ze sprong op uit haar stoel en spuwde ze in mijn gezicht.” De ‘Aquaman’-actrice kwam op verbaal vlak blijkbaar regelmatig agressief uit de hoek. Telefonisch zou ze meerdere keren tegen haar ondertussen ex-assistente geroepen hebben. Daarnaast kreeg Katherine tijdens haar loopbaan meerdere gewelddadige berichten, soms zelfs dag en nacht.

Over mogelijk geweld werd er volgens James nooit gesproken. Wel zou de actrice geklaagd hebben over haar “mentaal welzijn”. De vrouw omschrijft Heard op haar beurt ook als een “erg dramatisch persoon”. Volgens James is de ‘Aquaman’-actrice ook behoorlijk onzeker en was ze ook onzeker over haar relatie met Johnny Depp. Katherine gelooft op haar beurt niet dat de acteur zijn ex-vrouw mishandeld heeft. Om haar argument te staven, verklaart ze dat ze het koppel vrijwel dagelijks zag. “Ik ben nooit getuige geweest van een gewelddadige situatie.” De ex-assistente van de actrice suggereerde verder ook nog dat Heard het niet leuk vond als ze met Depp in gesprek ging.

Quote Er was in mijn ogen sprake van wederzijd­se mishande­ling. Laurel Avis Anderson, de ex-therapeute van het koppel

Tijdens haar getuigenis kreeg Katherine ook nog de vraag of ze Amber Heard regelmatig zonder make-up gezien heeft. De vrouw beaamt dat dit het geval is. Daarnaast maakte ze nog duidelijk dat ze de actrice ook vaak naakt gezien heeft. Volgens James had Heard geen enkel probleem om in haar blootje rond te lopen. De ex-assistente van Heard heeft haar ook nooit gezien met blauwe plekken of andere verwondingen. Wel heeft ze de actrice af en toe zien huilen. Een paar keer aan de telefoon, maar ook een paar keer wanneer ze in elkaars gezelschap waren. De vrouw herhaalt op dit moment nogmaals dat Heard in haar ogen redelijk dramatisch kon zijn en dat ze behoorlijk veel onzekerheden had.

Wederzijdse mishandeling

Laurel Avis Anderson, de ex-therapeute van het koppel, werd op donderdag ook als getuige opgeroepen. Anderson heeft Johnny Depp en Amber Heard tijdens hun huwelijk behandeld. Zij stelt dat beiden zich schuldig maakten aan mishandeling. Dat verklaarde zij vandaag in de rechtbank van Virginia in de zaak die de acteur tegen zijn ex-vrouw heeft aangespannen wegens smaad.

Anderson had in 2015 enkele sessies met de acteur en actrice, die tot en met 2017 getrouwd waren. Volgens haar waren de ontmoetingen stormachtig en wilden ze allebei meerdere keren weglopen. Anderson zei in de rechtbank dat Heard had verteld dat Depp gewelddadig was en dat hij dat nooit tegenover andere exen was geweest. “Ik dacht dat hij zichzelf goed in bedwang kon houden, maar dat mevrouw Heard iets bij hem triggerde. Er was in mijn ogen sprake van wederzijdse mishandeling.” De therapeut verklaarde ook dat Depp tijdens de sessies ontkende dat hij losse handjes had en dat Heard ondanks de vermeende mishandeling bij hem wilde blijven. “Ze hield van hem. Hij hield van haar.”

