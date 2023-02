Ex-aanklager van Marilyn Manson beweert dat Evan Rachel Wood haar gemanipuleerd heeft om te liegen

Volgens Smithline heeft Evan Rachel Wood, samen met enkele andere medewerkers, haar onder druk gezet om te liegen over Marilyn Manson. Zo zouden ze haar beschuldigingen in de mond gelegd hebben. Dat blijkt uit een verklaring die het Amerikaanse ‘Page Six’ te pakken kreeg. De vrouw maakt in haar statement duidelijk dat ze in 2020 gecontacteerd is geweest door Woods vriendin Illma Gore of door Mansons voormalige assistente Ashley Walters. Vervolgens vroegen de vrouwen haar om samen met enkele andere “zogezegde slachtoffers” deel te nemen aan enkele meetings. Tijdens deze gesprekken kreeg Smithline de vraag of Manson haar ooit fysiek of seksueel mishandeld had. “Ik vertelde hen dat dit niet het geval was en dat ik een andere ervaring met hem had.”

Evan Rachel Wood getuigt over misbruik in Amerikaans Congres.

Onderdrukt

Nadien zou het manipulatieve gedrag van Wood begonnen zijn. “Ze vertelde me dat ik het mij wellicht gewoon niet kon herinneren. Maar dat dat uiteraard niet betekende dat het niet gebeurd was. Volgens haar had ik bepaalde gebeurtenissen verdrongen omdat ze gewoon zo traumatisch waren.” Ze vervolgt: “Aanvankelijk wist ik dat hij mij deze dingen niet aangedaan had, maar uiteindelijk begon ik dan toch te twijfelen. Er werd mij gevraagd of ik herinneringen onderdrukte om de dag door te komen, en of het gemakkelijker was om gewoon niet na te denken over wat er echt gebeurd was dan om de realiteit te accepteren. Ze zeiden ook dat het belangrijk was dat mensen naar voren kwamen, zodat niemand anders gewond zou raken.”

Uiteindelijk gaf Smithline Illma Gore, de vriendin van Evan Rachel Wood, de toestemming om een bericht op te stellen in haar naam en de boodschap in kwestie te delen op haar Instagramaccount. “Het verhaal dat uiteindelijk op mijn account werd gedeeld, bevatte foutieve uitspraken, waaronder dat er sprake was van geweld en seksuele activiteit zonder wederzijdse goedkeuring.”

Platenlabel laat Marilyn Manson vallen na beschuldigingen.

Excuses aangeboden

Howard King, de advocaat van Marilyn Manson, heeft inmiddels aan ‘Page Six’ laten weten dat Smithline hem vorige week gecontacteerd heeft. Daarnaast heeft de vrouw ook haar excuses aangeboden aan de zanger.

De vrouw beschuldigde Manson van seksueel geweld en manipulatie. “Hij heeft me verkracht”, klonk het in mei 2021. “Hij is een monster en het is een wonder dat ik er nog ben.” Volgens Ashley zou Manson haar misbruikt hebben tijdens hun twee jaar durende knipperlichtrelatie. “Hij sloeg me, verkrachtte me, verwondde me met een mes, sloot me op in zijn ‘kamer voor stoute meisjes’ en dwong me om drugs en alcohol te gebruiken.”

