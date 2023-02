Evangeline Lilly getuigt over miraculeus herstel van Marvel-collega Jeremy Renner: “Hij verplaatst zich al in een rolstoel”

Celebrities Advocaten vonden Kanye West na maandenlan­ge zoektocht: “Op een locatie die niet gelinkt is aan hem”

De controverses stapelden zich op, maar waar Kanye ‘Ye’ West (45) precies uithing, was maandenlang een raadsel. De advocaten van de rapper probeerden in contact te komen met West om hem als cliënt van zich af te schudden. Wat onmogelijk leek, want hij was onvindbaar. Maar nu slaagden ze er eindelijk in hem te lokaliseren.

