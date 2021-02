Evan Rachel Wood: “Huidige vrouw Marilyn Manson wilde compromitterende foto’s van me lekken om me stil te krijgen”

Dat beweert Wood dit weekend zelf in haar Instagram Stories. Ze stelt dat ze eind vorig jaar aangifte heeft gedaan, omdat ze had vernomen dat Mansons huidige vrouw Lindsay Usich een trouwe fan van de zanger om foto’s had gevraagd waarop Wood te zien is. De fan zou in het verleden feestjes van Manson hebben bijgewoond. Usich wilde de beelden gebruiken om de actrice “de mond te snoeren”, bleek volgens Wood uit berichten van de fan op chatplatform Discord.

Volgens de ‘Westworld’-actrice ging het om foto’s waarop ze minderjarig was en onder invloed van “grote hoeveelheden” drank en drugs. Ze zouden gemaakt zijn na een optreden van Manson met Halloween in Las Vegas. Wood deelt zelf twee van de foto’s, waarop ze duidelijk herkenbaar is en een bekende hoed van Manson draagt. Op de bewuste avond zouden andere mensen op haar gezicht hebben getekend, stelt ze. Op een van de foto’s heeft ze een Adolf Hitler-achtige snor.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Marilyn Manson en Evan Rachel Wood in 2007. © BrunoPress

De fan, Leslee Lane, heeft de foto’s afgelopen week inderdaad openbaar gemaakt. Volgens haar was Wood 20 jaar en dus helemaal niet minderjarig en wist ze dondersgoed dat ze werden gemaakt. Het snorretje had ze volgens Lane zelf getekend. De fan stelt dat ze op eigen initiatief heeft gelekt, zonder aandringen van Mansons vrouw. Die laatste heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd.

Marteling en verkrachting

Manson kwam afgelopen week volop in het nieuws, nadat meerdere mensen hem hadden beschuldigd van ernstig misbruik. Onder hen was zijn ex-verloofde Wood, met wie hij samen was tussen ongeveer 2006 en 2010. De details van het vermeende misbruik lagen overigens al jaren op straat. Wood getuigde erover in het Amerikaanse Congres, maar noemde nu pas de naam van Brian Warner, zoals Manson echt heet. Ze schetste een gitzwart beeld van een relatie met extreme jaloezie, marteling, verkrachting en constante vrees voor haar leven.

Manson ontkende de beschuldigingen en sprak van “vreselijke vervormingen van de realiteit”. “Mijn intieme relaties waren altijd met wederzijdse goedkeuring en met partners die hetzelfde dachten”, schreef hij. Zijn andere bekende ex Dita von Teese liet weten nooit zulk misbruik met hem te hebben meegemaakt.

Na de stroom van beschuldigingen stopte Mansons platenmaatschappij de samenwerking en liet zijn management hem vallen. Hij zou binnenkort ook te zien zijn in de series ‘American Gods’ en ‘Creepshow’, maar die scènes zijn vanwege de ophef uit de shows verwijderd. De eventuele juridische gevolgen voor Manson zijn nog onbekend. Senator Susan Rubio (Californië) heeft de FBI opgeroepen de beschuldigingen te onderzoeken. Of dat gebeurt, is nog onduidelijk.

