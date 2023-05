Evan Rachel Wood geeft ex-vriend voogdij over haar zoon (9): “Marilyn Manson dreigde ermee om hem te misbruiken”

CELEBRITIESEvan Rachel Wood (35) heeft de primaire voogdij over haar zoon Jack (9) overgedragen aan haar ex-vriend Jamie Bell. De Amerikaanse actrice maakte de drastische beslissing omdat ze doodsbang is dat ze haar in kind in gevaar zou kunnen brengen door bij hem te wonen. Haar ex-vriend Marilyn Manson (54) heeft in het verleden gedreigd om haar zoon te verkrachten. “Hij heeft het duidelijk gemaakt dat hij van plan is om mijn leven te verwoesten.”

De ‘Westworld’-actrice staat momenteel doodsangsten uit. “Ik ben extreem bang van de vermeende dader”, klinkt het onder meer. “Door hem heb ik ernstige fysieke en emotionele schade opgelopen en ik vrees dat hij van plan is om zich te wreken door mij, mijn zoon of mijn familie te kwetsen. In mijn ervaring is de vermeende dader erg wraakzuchtig en heeft hij altijd al duidelijk gemaakt dat hij van plan is om mijn leven te verwoesten.”

Iets meer dan een jaar geleden verklaarde ze in de rechtbank dat Manson dreigde om haar toen achtjarige zoon te misbruiken. Om die reden zijn Wood en Bell overeengekomen dat Jack hoofdzakelijk bij zijn vader zal wonen. Slechts één verlengd weekend per maand zal Wood voogdij over haar zoon hebben. Met een uitzondering op de regel: ze zal ook voogdij hebben tijdens schoolvakanties.

Een bron dicht bij Manson, ontkende echter de recente beweringen van Wood. “Manson heeft al bijna tien jaar geen contact gehad met Evan Rachel Wood. Hij heeft mevrouw Wood of haar familie nooit bedreigd. Ze heeft ook geen enkel bewijs geleverd dat hij haar of haar familie heeft bedreigd”, vertelde de bron aan ‘Daily Mail’. Volgens de bron vreest de Amerikaanse zanger zelf voor zijn veiligheid. En dat zou alles te maken hebben met Wood’s vriendin, Illma Gore. Zij zou een vervalste brief van de FBI hebben gebruikt om andere vrouwen aan te sporen om Manson te beschuldigen van misbruik. Het deel van de rechtszaak over de brief werd later verworpen, maar de artiest zou daardoor geconfronteerd worden met bedreigingen.

Volledig scherm Evan Rachel Wood en Marilyn Manson. © AFP

Misbruik

Verschillende vrouwen klagen Marilyn Manson aan voor seksueel, fysiek en emotioneel misbruik. De eerste vrouw die openlijk getuigde tegen de Amerikaanse zanger was Evan Rachel Wood (34). De twee vormden een koppel tussen 2006 en 2010. Vorig jaar vertelde Wood in het Amerikaanse congres over de gruwelijke feiten waarmee ze jarenlang geconfronteerd werd. “Hij brak me door me uit te hongeren, niet te laten slapen en mijn leven te bedreigen, soms met wapens, waardoor ik hevige paniekaanvallen kreeg en nauwelijks kon ademen of niet meer kon stoppen met trillen.”

