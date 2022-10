Eva Longoria verrast zoontje met 'gruwelleuke' uitstap naar Disneyland Paris

Eva Longoria was in Parijs voor Fashion Week waar ze over de catwalk liep om de nieuwste haar- en make-uptrends te showen van L’Oreal Paris. Ook haar vierjarig zoontje Santiago reisde mee, maar die had natuurlijk weinig interesse voor al die shows. Al maakte de Amerikaanse actrice dat goed door hem na afloop mee te nemen naar Disneyland Paris voor een onvergetelijke uitstap.

Het Franse park staat momenteel helemaal in het teken van Halloween en dus mocht een ontmoeting met Maleficent niet ontbreken. Al was de kleine Santiago eerst toch wel een beetje bang van de Disney-schurk. Hij plakte aan zijn mama, maar nadien kon er toch een glimlach van af. Nadien trokken moeder en zoon het park in om de halloweensfeer met vriendelijke spoken en schattige pompoenen op te snuiven. Ook maakten ze een ritje in één van de vele attracties en genoten ze van de parade met Mickey Mouse en zijn vrienden in griezeloutfits. Ook een foto van Eva, in een sportieve zwarte outfit, voor het Kasteel van Doornroosje mocht niet ontbreken.