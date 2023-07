‘Euphoria’-sterren Dominic Fike en Hunter Schafer na relatie van anderhalf jaar uit elkaar

Celebrities Tony Danza, van straatjon­gen tot acterende multimiljo­nair: “Papa kwam me ophalen met zijn vuilniswa­gen”

Tv-en filmmaker Tony Danza (72) duikt binnenkort op in het tweede seizoen van de reeks ‘And Just Like That’, de opvolger van ‘Sex And The City’. Ooit was hij een onbekende bokser, vandaag is hij een acterende multimiljonair. In de liefde heeft hij dan weer een hobbelig parcours afgelegd, met twee echtgenotes, drie huwelijken en vier kinderen.