‘Euphoria’-ster Hunter Schafer wil niet meer alleen maar als trans vrouw gecast worden

Celebrities “Het is mijn verjaardag helemaal niet”: Lewis Capaldi even in de war tijdens zijn show in het Sportpa­leis

Op bovenstaande videobeelden is te zien hoe enkele fans ‘Happy Birthday’ beginnen te zingen voor Lewis Capaldi (26) tijdens zijn concert in het Sportpaleis donderdag. De Schotse zanger was daardoor even in de war, want zijn verjaardag is pas in oktober. In de zaal zaten wel enkele jarigen, zoals de zeventienjarige Julia. Capaldi wenste haar een gelukkige verjaardag in een overvol Sportpaleis. “Het wordt alleen maar erger. Nee, ik maak maar een grapje”, lachte hij.