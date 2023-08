‘Euphoria’-actrice Sydney Sweeney mailde meermaals naar Wikipedia om onjuiste informatie aan te passen

celebrities “Sinds ze dat huis heeft, is ze zichzelf niet meer”: verbouwwoe­de van Adele zorgt voor frustra­ties

Of Adele (35) een helse bruid wordt, valt nog af te wachten. Maar dat ze een helse verbouwer is, is nu wel zeker, dat ontdekte ‘TV Familie’. Als een echte controlefreak loopt ze rond met kleurstalen in haar handtas en zit ze op haar smartphone kranen te vergelijken. Vorig jaar kocht de Britse zangeres de villa van Sylvester Stallone in Beverly Park, een beveiligde wijk van Los Angeles. “Sinds ze dat huis heeft, is ze zichzelf niet meer”, klinkt het bezorgd in haar omgeving. Maar gelukkig krijgt ze steun uit onverwachte hoek.