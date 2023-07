‘Euphoria’-acteur Angus Cloud (25) overleden

“Vorige week heeft hij zijn vader begraven en hij worstelde intens met dit verlies. De enige troost die we hebben is de wetenschap dat Angus nu herenigd is met zijn vader, die zijn beste vriend was”, zegt zijn familie. “Angus was open over zijn strijd met zijn mentale gezondheid en we hopen dat zijn overlijden anderen eraan zal herinneren dat ze niet alleen zijn en niet in stilte in hun eentje hoeven te strijden.”