Eric Clapton reageerde slecht op coronavaccin: “Ik had nooit in de buurt van die naald mogen komen”

De zanger en gitarist schreef een brief naar de Italiaanse filmproducent Robin Monotti Graziadei waarin hij beweert dat hij rampzalig reageerde op zijn coronavaccin. “Ik kreeg mijn eerste prik van het AstraZeneca-vaccin en had meteen hevige bijwerkingen. Mijn handen en voeten waren bevroren, gevoelloos of brandend en twee weken lang vrijwel onbruikbaar. Ik was bang dat ik nooit meer zou kunnen spelen.”

De zanger lijdt aan perifere neuropathie, een ziekte die optreedt als gevolg van schade aan de zenuwen. Het veroorzaakt vaak zwakte, gevoelloosheid en pijn, meestal in de handen en voeten, en kan ook andere delen van het lichaam aantasten. “Ik had nooit in de buurt van die naald mogen komen. Maar volgens de propaganda is het vaccin veilig voor iedereen. Dit is de schuld van de mensen die dit beweren”, schrijft de gitarist.

Protestlied tegen lockdown

“Ik ben mijn hele leven een rebel geweest, ik ben tegen tirannie en arrogante autoriteit. Dat is wat we nu hebben”, laat Clapton verder in de brief weten. Het is niet de eerste keer dat de ‘Tears In Heaven’-zanger publiekelijk protesteert tegen de coronamaatregelen. Eind 2020 maakte de gitarist samen met Van Morrison (75) een protestlied tegen de lockdown. “Het is zeer verontrustend om te zien hoe weinig optredens er door kunnen gaan. We moeten samen sterk staan, want we moeten uit deze puinhoop zien te komen. Livemuziek zou anders niet terug kunnen komen”, zei de muzikant toen.