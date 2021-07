Eric Bishop, Mark Sinclair of Katy Hudson: de artiestennamen van celebs ontleed

CelebritiesSommige celebs worden geboren met een artiestennaam, anderen veranderen hun naam omdat die te lang of te saai is, of om juridische redenen. In Hollywood is het namelijk zo dat er geen personen mogen zijn die dezelfde naam hebben. Ontdek hier de echte namen van onder andere Vin Diesel en Katy Perry.

1. Bruno Mars

Volledig scherm © ANP Kippa

Bruno Mars is misschien wel de meest opvallende naamsverandering binnen Hollywood. Hoewel de meesten trouw blijven aan of hun voor- of hun achternaam, koos Mars ervoor om gewoon en volledig nieuwe naam te nemen. De in Hawaï geboren muzikant heet eigenlijk Peter Gene Hernandez. In een eerder interview vertelde hij dat hij als peuter de bijnaam Bruno kreeg en er later voor koos om zijn Puerto Ricaanse achternaam te laten vallen. Zo wilde hij voorkomen dat hij in de muziekindustrie werd getypecast als een Latino artiest.

2. Katy Perry

Volledig scherm © Getty Images

Katy Perry onderging geen al te grote metamorfose qua artiestennaam. Haar echte naam is namelijk Katheryn Elizabeth Hudson en werd als kind al Katy genoemd. Oorspronkelijk wilde ze verdergaan onder de naam Katy Hudson - ze bracht onder die naam zelfs haar eerste album uit. Toch bleek dat die naam te veel verwarring zaaide tussen haar en actrice Kate Hudson. Dus besloot Katy de achternaam van haar moeder te gebruiken. Sinds toen gaat ze door het leven als Katy Perry.

3. Tom Cruise

Volledig scherm © AP

Tom Cruise zijn volledige naam luidt Thomas Cruise Mapother IV. Geen blauw bloed voor Cruise, zoals de naam doet vermoeden, wel waren zijn voorouders ridders in Ierland. Het Romeinse cijfer verklapt het al, maar ook zijn vader, grootvader en overgrootvader kregen dezelfde naam. Toch vond Cruise hem veel te lang en koos hij ervoor om door het leven te gaan als hoe we hem nu kennen.

4. Sir Elton John

Volledig scherm © Rob Grabowski/Invision/AP

Het zou zomaar zijn echte naam kunnen zijn, maar dat is het niet. Elton Hercules John is eigenlijk geboren als Reginald Kenneth Dwight. Zijn artiestennaam was oorspronkelijk een eerbetoon aan twee leden van de band Bluesology: saxofonist Elton Dean en zanger Long John Baldry. Op 7 januari 1972 veranderde hij zijn naam wettelijk in Elton Hercules John.

5. Cardi B

Volledig scherm © Charles Sykes/Invision/AP

Dat Cardi B niet haar echt naam is, is geen geheim. Ze werd oorspronkelijk geboren als Belcalis Marlenis Almánzar. Toen ze begon te rappen en op zoek ging naar een artiestennaam wist ze er niet beter op dan er een verwijzing naar alcohol in te verwerken. Cardi B zou namelijk naar verluidt een woordspeling zijn met het rummerk Bacardi.

6. Jamie Foxx

Volledig scherm © Richard Shotwell/Invision/AP

Aka Eric Marlon Bishop. Naar verluidt zou hij al vroeg in zijn carrière als stand-up comedian een naamsverandering hebben doorgevoerd om zich te onderscheiden van de massa. De achternaam Foxx is een eerbetoon aan Redd Foxx, een stand-up die bekendheid verwierf in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

7. Vin Diesel

Volledig scherm © Photo News

Vin Diesel veranderde zijn naam al jaren voor hij acteur werd. Zijn oorspronkelijke naam is Mark Sinclair, maar dat vond hij niet stoer genoeg klinken. Als tiener werkte hij namelijk als buitenwipper en daar hoort natuurlijk een stevig klinkende naam bij. De voor- en achternaam die de toekomstige filmster koos, kwamen van twee zeer verschillende plaatsen. De voornaam koos hij als eerbetoon aan zijn stiefvader Irving Vincent, die hij zag als zijn eigen vader. De naam Diesel - verwijzend naar de brandstof - kreeg hij dan weer van zijn vrienden vanwege zijn extreem energieke karakter.

LEES OOK: