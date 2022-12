Erbarmelijke jeugd, 3.000 euro per maand aan drugs: het levensverhaal van ontspoord kindsterretje Macaulay Culkin

Celebrities Na haar scheiding brak een moeilijke periode aan voor Drew Barrymore: “Ik wilde de pijn verdoven met alcohol”

In 2016 scheidde Drew Barrymore (47) van Will Kopelman. Nadien viel de actrice in een zwart gat, vertelt ze in PEOPLE. De leegte die ze voelde, probeerde ze te verdoven met alcohol.

28 december