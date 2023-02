“Er was één persoonlijkheid die te groot was...”: rakelt Pink oude ruzie met Christina Aguilera op?

CelebritiesNeen, het heeft nooit geboterd tussen supersterren Pink (43) en Christina Aguilera (42). Na hun samenwerking op de hit ‘Lady Marmelade’ hebben de zangeressen elkaar jaren niet kunnen luchten. En nu lijkt het erop dat Pink de ruzie nieuw leven inblaast in een interview. Daar vertelt ze waarom ‘Lady Marmelade’ haar minst favoriete lied en videoclip is, en daar heeft Aguilera alles mee te maken.

In een interview met Buzzfeed rakelt de ‘Get the Party Started’-zangeres opnieuw de pijnlijke samenwerking op tussen haar en Christina Aguilera voor het nummer ‘Lady Marmelade’, een cover van Patti Labelle die op de soundtrack van ‘Moulin Rouge!’ verscheen. Hoewel Christina Aguilera, Pink, Maya en Lil Kim aan het begin van het nummer naar elkaar verwijzen als soul sisters, was de vibe tussen Pink en Aguilera allesbehalve zusterlijk. “De opname van die videoclip was helemáál niet leuk”, zet Pink. Lil Kim en Maya waren heel aardig. Maar er was één persoonlijkheid die te groot was...” Christina’s naam blijft opvallend ongenoemd. Iets waarover nu fel gespeculeerd wordt op Twitter.

Waarover ging het ook alweer? Alles begon tijdens een eerste meeting over wie wat zou zingen. “Ron Fair (de manager van Aguilera, red.) kwam binnen en zei geen hallo tegen ons”, vertelde Pink in 2009 in ‘Behind the Music’. “Rob zei: ‘Wat is het deel met de hoge noten en waarin er het best gezongen moet worden? Want dat gaat Christina doen”, herinnerde Pink zich. “Dus ik stond op en zei: ‘Hoi. Hoe gaat het met je? Zo aardig van je om jezelf voor te stellen. Ik ben Pink. Ze zal die rol niet sowieso voor haar rekening nemen. Ik denk dat daar de f*cking vergadering over gaat.’ Vanaf dat moment werd ik gewoon gezien als de klootzak.” Ook op de set van de videoclip bleef de sfeer heel ijzig, dat bevestigden heel wat medewerkers achter de schermen.

Volledig scherm Pink, Lil Kim, Maya, Christina Aguilera zongen samen de iconische lyrics 'voulez-vous coucher avec moi?'. © Getty

Beide zangeressen bleven elkaar jaren na datum beschimpen in interviews. Het kwam zelfs tot een fysieke confrontatie volgens Pink. In 2017 beweerde ze in een talkshow dat de ‘Dirrty’-zangeres haar een mep wou verkopen in een club. Iets wat X-tina altijd heeft ontkend. De twee zouden het enkele jaren later wel goedgemaakt hebben met elkaar. “We waren zo jong toen. Nu hebben we geleerd dat we als vrouwen elkaar moeten steunen”, concludeerde Pink.

Pink wil voorkomen dat haar recente uitspraken een nieuwe oorlog met Christina ontketenen. “Jullie zijn gek”, antwoordt ze de Twitteraars die nu vinden dat ze met modder gooit. “Ik zet niemand in een slecht daglicht door simpelweg nog een keer te vertellen wat er toen is gebeurd. Ik ben nul procent geïnteresseerd in jullie drama, ik ben te druk bezig met concerttickets en albums te verkopen”, bijt ze van zich af.

