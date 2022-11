“Er waren héél véél dieptepunten, maar dankzij de drugs was ik nooit eenzaam”: het wilde leven van Duran Duran



Celebrities“Er is geen remedie.” Vorige week maakte Andy Taylor (61), gitarist van Duran Duran, bekend dat hij ongeneeslijke prostaatkanker had. Dat hij en z’n bandleden het zo lang hebben uitgehouden, verbaast hem enorm, vertelt Andy in z’n memoires ‘Wild Boy’. Het vijftal genoot in de jaren tachtig dan ook met volle teugen van alles wat het muzikantenleven te bieden had: seks, rock & roll, maar vooral héél veel drugs. “Live Aid was het dieptepunt.”