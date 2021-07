Er komt dan toch geen samenwerking tussen Adele en Taylor Swift

Fans van Adele en Taylor Swift wachtten vol spanning op de samenwerking tussen de ‘Someone Like You’-zangeres en de ‘Fearless’-zangeres. De geruchten over een duet tussen de twee gingen aan het rollen nadat een vermeend nummer getiteld ‘Broken Hearts’ in het register van de Society of European Stage Authors and Composers Adele Laurie Blue Adkins en Taylor Alison Swift verscheen. Nu blijkt dat er niets aan is van een samenwerking. “Er zit geen waarheid in de samenwerking”, vertelde een bron aan E! Meer zelfs, de track staat ook niet meer op de SESAC-website. Wat er precies fout liep is niet geweten.