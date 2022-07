Er is nog plaats in het moederhart van Adele: "Ik zou zeker nog een paar kinderen willen”

Het moederschap zorgt voor verschillende nieuwe wendingen in de ‘Easy on me’-zangeres haar leven: “Goed, slecht, vreemd. Ik vind het heerlijk om moeder te zijn.” Hoe dan ook is opvolging verzekerd, want Angelo houdt net zoveel van muziek als z’n moeder. “Angelo is verliefd geworden op muziek. De afgelopen jaren was hij vooral bezig met videogames, wat vooral het gebied van zijn vader is, niet het mijne. Tegenwoordig voeren we de meest intense gesprekken over muziek”, vertelt een trotse Adele. “Soms zitten we samen naar muziek te luisteren en ontleden we de tekst. ‘Wat zou het kunnen betekenen?’, vraagt Angelo dan.”