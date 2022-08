“Er is geen nieuwe king of pop!”: familie van Michael Jackson is razend over interview met Harry Styles

CelebritiesHarry Styles (28) staat deze maand op de cover van het magazine Rolling Stone UK. De zanger wordt in de titel van het stuk “de nieuwe King of Pop” genoemd. Maar daar is de familie van Michael Jackson het niet mee eens: “Er is maar één echte King of pop”, luidt het.

Met een taart in de hand en in een pluizige bontjas gewikkeld, staat Harry Styles te pronken op de cover van het magazine Rolling Stone. In een openhartig interview spreekt de zanger uitgebreid over zijn volgende album en zijn mogelijke terugkeer in de Marvelfilms. Een interview dat kon rekenen op veel lovende reacties van het grote publiek.

Maar toch is er één zinnetje vanop de cover in het verkeerde keelgat geschoten bij de neef en aanhang van Michael Jackson. Harry Styles wordt door het Britse Rolling Stone namelijk omschreven als “de nieuwe King of Pop”. En ‘King of Pop’ is nu juist de titel die Michael Jackson jaren geleden werd toegekend.

Taj Jackson, de zoon van Michaels broer Tito Jackson, reageerde ontzet op Twitter: “Er is geen nieuwe King of Pop”, luidt het. “Jullie bezitten die titel niet, Rolling Stone. Mijn nonkel kreeg die titel na decennia van toewijding en opofferingen. De titel kan niet opnieuw worden uitgedeeld”, klonk het woest. Maar met Harry Styles zelf heeft Taj Jackson helemaal geen probleem: “Geen verwijt naar Harry Styles, hij is supergetalenteerd. Geef hem maar zijn eigen unieke titel.”

(Lees meer onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Taj Jackson is zeker niet de enige die er zo over denkt. Zijn tweet kreeg namelijk meer dan 70 duizend likes. “Er is maar één echte King of Pop” en “De titel zal voor altijd aan jouw nonkel toebehoren”, klinkt het ook bij Michael Jackson fans op Twitter. Voorlopig heeft Rolling Stone UK nog niet gereageerd op de tweet.

BEKIJK OOK:

LEES OOK: