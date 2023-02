Engeltje voor de camera, maar een duivel achter de schermen: de twee gezichten van Reese Witherspoon

Celebrities Jennifer Lopez (53) pronkt in nieuwe film alweer met haar ‘killer body’: op deze exacte manier blijft de superster in topvorm

Als er iemand in slaagt om een romantische film met een middelmatig scenario een niveautje hoger te tillen is het Jennifer Lopez (53) wel. In ‘Shotgun wedding’ - te bekijken op Amazon Prime Video - valt de actrice op dankzij haar perfecte komische timing én haar strakke buikspieren. Wat Lopez doet om in topvorm te blijven? Wat ze eet en welke crèmes ze smeert? U ontdekt het in dit artikel. “Ik slaap 9 à 10 uur per nacht.”

10 februari