Emotionele Britney Spears vraagt rechter bewindvoering van haar vader te beëindigen: “Ik heb gelogen, ik ben niét gelukkig”

CelebritiesZangeres Britney Spears (39) heeft zich voor de rechtbank in Los Angeles voor het eerst eerlijk en openhartig uitgesproken over de bewindvoering van haar vader Jamie, die sinds haar mentale inzinking in 2008 de touwtjes in handen heeft wat betreft haar financiële en persoonlijke beslissingen. 24 minuten lang pleitte de zangeres om de bewindvoering te laten beëindigen, zodat ze eindelijk weer een ‘volledig leven’ zou kunnen hebben. “Ik wil mijn spiraaltje laten verwijderen, maar ze willen niet dat ik nog meer kinderen krijg."

De 39-jarige Spears staat sinds 2008 vanwege een mentale inzinking onder toezicht van haar vader. Hij is sindsdien verantwoordelijk voor al haar zakelijke en persoonlijke beslissingen. Hoewel de zangeres al jaren probeert onder het volledige curatorschap van haar vader uit te komen, had Spears nooit eerder publiekelijk kenbaar gemaakt wat ze van de regeling vindt.

Vandaag deed ze dat wel via een audioverbinding voor de rechtbank in Los Angeles - 24 minuten lang. “Ik wil de bewindvoering beëindigen", zei Spears in een lange, emotionele speech. “Het curatorschap doet me veel meer kwaad dan goed. Ik kan nu geen volledig leven leiden. Ik wil dat het stopt, zonder dat het opnieuw geëvalueerd wordt.”

“Slaaf”

“Ik werk al vanaf mijn zeventiende. Ik geloof echt dat deze curatele verkeerd is”, zei een emotionele Spears. “Ik verdien het om een leven te hebben. Ik ben hier niet om iemands slaaf te zijn”, klonk het verder in een uithaal naar haar vader. “Ik ben zo boos dat ik niet kan slapen, ik ben depressief en ik huil elke dag”, zei de zangeres. “Ik wil gewoon mijn leven terug. Het is dertien jaar geleden en het is genoeg. Ik ben er klaar mee.”

Britney vertelde ook over het moment waarop ze niet slaagde voor een psychologische test waarna Jamie haar naar een rehabilitatiecentrum stuurde. “Hij zei dat ik daar 60.000 dollar (50.322 euro) per maand voor moest betalen. Een uur lang huilde ik aan de telefoon, en hij genoot van elke minuut", zei ze. “De controle die hij had ... om zijn eigen dochter pijn te doen. 100.000 procent: hij genoot ervan."

Tijdens de aangrijpende getuigenis vertelde Spears dat alle beweringen dat ze aan dementie zou lijden niet kloppen en dat ze de afgelopen acht jaar medicatie heeft gehad. Terwijl ze haar leven beschreef, vergeleek ze zichzelf met een slachtoffer van sekshandel. “De mensen die mij dit hebben aangedaan, zouden hier niet mee weg mogen komen”, zei Spears. “Ik zou niet onder bewindvoering moeten staan als ik kan werken en geld voor mezelf en anderen kan verdienen. De wetten zouden moeten veranderen.”

Trouwen en kinderen

“Alles wat ik wil is dat ik eigenaar ben van mijn eigen geld, dat dit eindigt en dat mijn vriend me kan rondrijden in zijn fucking auto”, klonk het. Ook zei de zangeres dat ze graag opnieuw zou willen trouwen en nog een kind zou willen, maar dat ze een spiraaltje heeft. “Ik wil dat het eruit gaat maar ze willen me niet naar de dokter brengen om het te laten verwijderen, want ze willen niet dat ik nog kinderen krijg.” De zangeres heeft al twee kinderen met haar eerste echtgenoot Kevin Federline, die de voogdij over hun kinderen heeft.

Britney haalde ook stevig uit naar haar familie en in het bijzonder haar vader. “Mijn familie heeft niets gedaan om me te helpen", klonk het. “Alles wat met me gebeurde, moest goedgekeurd worden door mijn vader."

“Ik vertelde de hele wereld dat het oké met me gaat en dat ik gelukkig ben. Dat is een leugen. Ik ben niet gelukkig”, vertelde Britney verder. “Ik dacht dat als ik het maar genoeg zou zeggen, ik misschien echt gelukkig zou worden. Ik ben in shock. Ik ben getraumatiseerd. Je weet wel: fake it till you make it. Maar nu vertel ik je de waarheid.”

Reactie Jamie

De zangeres begon de rechterlijke procedure tegen haar vader al in 2019. Spears sprak destijds ook met de rechter, maar haar uitspraken werden toen niet openbaar gemaakt. De zangeres zei nu dat “iedereen haar verhaal mag horen”. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan in de zaak.

De advocaat van Jamie reageerde wel al kort: “Hij vindt het erg om te zien dat zijn dochter zoveel lijdt en dat ze zoveel pijn heeft. Meneer Spears houdt van zijn dochter en mist haar erg."

De zitting werd buiten de rechtbank gevolgd door fans van de ster. Zij voeren al jaren campagne onder de noemer #FreeBritney en vinden dat hun idool niet onder curatele hoort te staan.

Volledig scherm Fans luisteren naar de rechtszaak. © REUTERS

Volledig scherm Fans verzamelen zich bij de rechtbank. © AFP